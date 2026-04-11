GK西川幸之介が2本セーブの大仕事!! 昇格組対決は水戸に軍配、PK連破でJ1初連勝
[4.11 J1百年構想第10節 千葉 1-1(PK2-3) 水戸 フクアリ]
J1百年構想リーグは11日、第10節を各地で行い、水戸ホーリーホックがジェフユナイテッド千葉に1-1で迎えたPK戦の末に勝利した。昇格組対決でGK西川幸之介が2本ストップの大仕事。前節・鹿島戦に続いてPK戦で連勝を果たし、水戸にとってはJ1での初連勝となった。
試合は前半8分、水戸にアクシデントが起きた。相手のプレッシャーを受けながら背走する形となったDFフォファナ・マリックがボールをクリアした際、右ハムストリングを負傷。早くも途中交代を強いられ、同11分にDFダニーロが投入された。
それでも水戸が先に試合を動かした。前半アディショナルタイム4分、左からのCKをMF大崎航詩がファーサイドに入れ、DF板倉健太がヘディングで落とすと、これを拾ったのは3月に加入したばかりのMFマテウス・レイリア。鋭いターンから強烈な右足シュートを突き刺し、加入後初ゴールが先制点となった。
ところが千葉も後半30分、DF河野貴志の縦パスをFW呉屋大翔がワンタッチで落とすと、MF安井拓也がペナルティエリア外から右足一閃。同27分に投入されたばかりのMFが強烈なミドルシュートを突き刺し、1-1の同点とした。
そのまま勢いを保つ千葉は後半42分、深く押し込んだ攻撃から今季初出場のMF杉山直宏とDF鈴木大輔が連続シュートを放ったが、水戸の西川が圧巻の連続セーブ。チームが押し込まれる中で守護神が失点危機から救った。
そのまま決着はPK戦へ。すると先攻千葉の1人目、DF高橋壱晟のキックを西川が止め、またしても守護神がチームを救う。さらに千葉2人目のFW石川大地のキックも右ポストに弾かれ、水戸が大きく優位に立った。ところが水戸も2人目のFW渡邉新太のキックがGK若原智哉に阻まれる。
その後は成功が続いたが、千葉5人目FW呉屋大翔のキックも西川がセーブ。守護神の大活躍によって水戸がPK戦での2連勝を果たした。
J1百年構想リーグは11日、第10節を各地で行い、水戸ホーリーホックがジェフユナイテッド千葉に1-1で迎えたPK戦の末に勝利した。昇格組対決でGK西川幸之介が2本ストップの大仕事。前節・鹿島戦に続いてPK戦で連勝を果たし、水戸にとってはJ1での初連勝となった。
試合は前半8分、水戸にアクシデントが起きた。相手のプレッシャーを受けながら背走する形となったDFフォファナ・マリックがボールをクリアした際、右ハムストリングを負傷。早くも途中交代を強いられ、同11分にDFダニーロが投入された。
ところが千葉も後半30分、DF河野貴志の縦パスをFW呉屋大翔がワンタッチで落とすと、MF安井拓也がペナルティエリア外から右足一閃。同27分に投入されたばかりのMFが強烈なミドルシュートを突き刺し、1-1の同点とした。
そのまま勢いを保つ千葉は後半42分、深く押し込んだ攻撃から今季初出場のMF杉山直宏とDF鈴木大輔が連続シュートを放ったが、水戸の西川が圧巻の連続セーブ。チームが押し込まれる中で守護神が失点危機から救った。
そのまま決着はPK戦へ。すると先攻千葉の1人目、DF高橋壱晟のキックを西川が止め、またしても守護神がチームを救う。さらに千葉2人目のFW石川大地のキックも右ポストに弾かれ、水戸が大きく優位に立った。ところが水戸も2人目のFW渡邉新太のキックがGK若原智哉に阻まれる。
その後は成功が続いたが、千葉5人目FW呉屋大翔のキックも西川がセーブ。守護神の大活躍によって水戸がPK戦での2連勝を果たした。