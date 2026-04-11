おしゃれのつもりが“おば見え”。40代・50代がやりがちな「シアートップス」の落とし穴
軽やかで今っぽい印象をつくれるシアートップスですが、着ていて「なんだかしっくりこない」「思ったよりアカ抜けない」と感じたことはありませんか？実はその違和感、アイテム自体ではなく“着こなしのわずかなズレ”が原因であることがほとんどです。同じような色や素材でも、整って見える人とそうでない人がいる。その差はほんの少しですが、印象にははっきりと表れます。
▲どれも一見おしゃれ。でも、透け・フィット・重さの“わずかなズレ”が違和感につながる
透け感は“なじませる”が正解
シアートップスの魅力は、透けによる軽さと奥行き。ただし、インナーの色がわずかに浮いてしまうと、その透け感がノイズのように見えてしまいます。特に白すぎたり、黄みが強すぎるなど、ほんの少しの差でも違和感につながることに。
シルエットは“少しのゆとり”で変わる
きちんと見せようとしてジャストサイズを選ぶと、どこか古い印象になることも。特にシアー素材は体のラインを拾いやすいため、フィットしすぎると抜け感が失われやすいのです。
ポイントは、ほんの少しのゆとり。体のラインを拾いすぎず、でもだらしなく見えないバランスを意識しましょう。パンツも細すぎず、丈も中途半端にならないよう整えることで、自然と今っぽい印象に仕上がります。
“軽さのバランス”で印象が決まる
軽やかなシアートップスに対して、ボトムや足元が重いと全体のバランスは崩れるだけ。厚みのある素材や重たい靴を合わせたことで、せっかくの軽さが打ち消されてしまうのです。
大人のシアートップスは、全体で軽さを揃えることがポイント。落ち感のある素材や、抜け感のある足元を選ぶことで、無理なく今っぽい印象に整います。
▲透け感・ゆとり感・軽さを整えるだけでOK。同じシアートップスでも着こなし次第で印象は変わる
シアートップスを着ただけではアカ抜けません。透け感、シルエット、そして全体のバランスのすべてが整ってはじめて、軽やかで洗練された印象につながります。ほんの少しの違いが見え方を大きく左右するので、ぜひ“どう着るか”という視点を持つようにしてくださいね。＜text：ミミ 監修：YOMI（パーソナルスタイリスト）＞ ※画像は生成AIで作成しています
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