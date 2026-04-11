「食べていないのに太る…？」40代以降に感じる“太りやすさ”の正体と整え方
食べ方、食べる量は以前と同じなのに、なぜか体重が増えやすい。特別食べ過ぎているわけでもないのに、体型が変わってきた。そんな違和感を覚えることはありませんか？40代以降に感じやすい“太りやすさ”は、単なる食事量の問題ではなく、体の仕組みの変化が関係しています。
“代謝が落ちる”だけでは説明できない変化
年齢とともに基礎代謝が緩やかに低下するのは事実ですが、それだけが太りやすさの原因ではありません。
太りやすさを加速させる“日常のズレ”
太りやすさは、日々の小さなズレの積み重ねでも進みます。
例えば、疲れて動く量が減ることで消費カロリーが落ちたり、ストレスによって食事のタイミングや内容が乱れたりすることがあります。また、睡眠の質が下がると食欲をコントロールする働きにも影響が出るように。こうした生活のズレが重なることで、体は徐々に“溜め込みやすい状態”へと傾いていくのです。
“消費できる体”に戻すシンプル習慣
太りにくい状態を取り戻すには、食事を減らすことよりも“消費できる体”を整えることが重要。
特に意識したいのは、日常の中で体を動かす機会を増やすことです。まとまった運動でなくても、こまめに歩く、姿勢を整えるといった習慣が積み重なることで消費は変わってきます。さらに、筋肉を意識した軽いトレーニングを取り入れることで、基礎的な消費力も維持しやすくなるでしょう。とにかく“使える体”を保つことがポイントです。
「食べていないのに太る」と感じるのは、体の仕組みが変わってきているサイン。だからこそ必要なのは整え方を見直すことです。日常の動きと習慣を見直すことで、体は少しずつ応えてくれます。＜取材・文：beauty news tokyo編集部 監修：KEI（パーソナルトレーナー）＞ ※画像は生成AIで作成しています
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