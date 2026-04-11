◇MLB パイレーツ 2-0 カブス(日本時間11日、リグリー・フィールド)

カブス・鈴木誠也選手がケガから復帰し今季メジャー初出場。今後の起用についてクレイグ・カウンセル監督は慎重な姿勢を示しました。

3月のWBC(ワールド・ベースボール・クラシック)準々決勝・ベネズエラ戦で右膝を負傷し、開幕から負傷者リスト入りしていた鈴木選手でしたが、この日「5番・ライト」で今季初出場。3打数1安打1四球をマークしました。

カウンセル監督は試合前、鈴木選手の復帰に「非常に大きいです。昨シーズン30本近いホームランを打ち、打点を稼いでくれた中心打者がラインアップに戻るわけですから」と期待を寄せました。

しかし「最初の1週間は起用法に少し慎重になるかもしれません」とケガ明けの鈴木選手を気遣うコメント。「復帰直後から毎日フル出場というわけにはいかないでしょう」と慎重な姿勢を見せました。

野手の起用法は「相手投手が右か左かが最も重要な要素になります」と明かしたカウンセル監督。「次のシリーズでは左投げの投手との対戦が続くので、それがラインアップに最も影響を与えると思います」と続け、「個々のスキルを考慮し、最も成功できる場所に配置するつもりです」とコメント。右打者の鈴木選手の出番が多く訪れるのか注目されます。