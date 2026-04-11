「本命だけに使うお金がある」男性の本気度は“支出の仕方”に出る
「お金をかけてくれる＝本気」とは限りません。でも実は、男性の本気度は“どこにどうお金を使うか”にわかりやすく表れるんです。金額の大きさではなく、使い方の違い。そこに、本命とそれ以外の差がはっきり出ています。
“一緒に過ごす時間”にお金を使う
本命相手には、「その時間をどう過ごすか」に自然とお金を使うようになります。食事の場所を選んだり、移動を楽にしたり、環境を整えたり。ただ会うだけではなく、「ちゃんとした時間にしたい」という意識が行動に出るのが特徴。これは見栄ではなく、女性への配慮としての支出です。
見返りを求めない使い方になる
本気度が低い場合、どこかで見返りを求める空気が出やすくなります。一方で本命相手には、「これをしてあげたから何か欲しい」という発想をしません。むしろ相手が喜ぶこと自体に価値を感じるため、打算のない使い方に変わっていくでしょう。
ケチるポイントが変わる
誰でも無駄な出費は避けたいものですが、本命相手にはケチるポイントが変わります。自分のための節約はしても、２人の時間に関わる部分では妥協しなくなるでしょう。逆に、関係性が浅い場合は、目に見えないところでコストを抑えようとする傾向があります。
大事なのは金額ではなく、「どこに気持ちを乗せているか」です。お金の使い方には、男性の優先順位や価値観がそのまま表れます。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼君は遊びなんだよね…。少し警戒すべき「男性のセリフ」とは