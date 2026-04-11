【40代・50代】今っぽくて若々しい人は“眉を描きすぎない”。2026春・眉メイクの正解
メイクをしていて、どこか印象が強く見えることに違和感を覚えることはありませんか？その原因の１つが、眉の“描きすぎ”。輪郭をくっきり取りすぎたり、色をしっかりのせすぎたりすると、顔全体が固く見えやすくなるのです。2026年春の眉メイクは、“描く”より“整える”がキーワード。自眉を活かすだけで、今っぽさとやわらかさは自然に引き出せます。
▲整えすぎた眉は強く見える。自然にぼかした眉の方がやわらかく見える
「輪郭を囲わない」で自然に見せる
眉をきれいに整えようとして、輪郭をはっきり描いていませんか。形を強調しすぎると、眉だけが浮いて見えやすくなります。
「色をのせすぎない」で抜け感をつくる
眉の色が濃すぎると、それだけで印象が強くなりがち。特に髪色より暗い色をしっかりのせると、重たく見える原因になるでしょう。
2026年春は、髪色になじむ明るさで“足りない部分だけ”を補うくらいがちょうどいいバランス。しっかり発色させるのではなく、軽くなじませる意識に変えることで、抜け感のある仕上がりになります。
「毛流れを整える」だけで今っぽさが変わる
眉の印象を大きく左右するのが毛流れ。きれいに描こうとして毛流れを無視すると、不自然で平面的な仕上がりになってしまいます。
▲スクリューブラシで軽く流すだけ。輪郭を消すことで自然な立体感に
スクリューブラシで毛流れを整えながら、足りない部分だけを軽くなじませることで、自然な立体感を演出しましょう。仕上げに軽く流すだけでも、印象はぐっとやわらかく、今っぽく変わります。
2026年春の眉メイクは、“しっかり描く”より“整える”ことがポイント。すべてを変える必要はありません。輪郭や色ののせ方を少し見直すだけで、印象は自然に整います。まずは「描きすぎていないか」を意識することから、眉メイクをアップデートしてみてはいかがでしょうか。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事はヘアメイクアーティストの一般的な知見を参考に、編集部が構成しています
🌼眉をしっかり描く人、ナチュラルに仕上げる人。顔の印象はどう変わる？