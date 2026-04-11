世界累計１億ダウンロード突破のパズルゲーム「ＬＩＮＥ：ディズニー ツムツム」などスマートフォン向けゲームの開発・運営を行うＮＨＮ ＰｌａｙＡｒｔ株式会社（本社：東京都港区）と株式会社レベルファイブ（本社：福岡市中央区）は、「ＬＥＶＥＬ５ ＶＩＳＩＯＮ ２０２６ 匠」にて、共同開発による新プロジェクト「幻想世界のぷちぽよん」を発表した。

「ぷちぽよん」とは、「ユニコーンとクマ」のような、幻想世界の生き物と現実に存在している生き物が融合した、ぽよんと可愛い生き物。ぷちぽよん同士を融合して進化させていくとどんな願いも叶うと言われているため、捕まえて無理矢理進化させようとする悪者が後を絶たない。そんな悪者たちから逃げようとする、ぷちぽよんたちのぷちっと切ない運命はいかに…？！という世界観になっている。

このプロジェクトでは、公式ＳＮＳを開設し、ショートムービーやイラスト、漫画などを通じて、ぷちぽよんたちの魅力を随時発信していく。まだ公開されていないキャラクターも今後、登場することになっている。

また、スマートフォン向けゲーム「幻想世界のぷちぽよん」を今冬リリース予定。誰もが直感的に遊べる簡単なパズルゲームで、さまざまなパズルを攻略して、囚われた場所からの脱出を目指す。柔らかいぷちぽよんが次々に連鎖していく様子が癖になるゲームとなっている。