本拠地パイレーツ戦

米大リーグ・カブスの今永昇太投手は10日（日本時間11日）、本拠地パイレーツ戦に先発登板し6回100球で無安打無失点、9奪三振1四球と快投。しかし、チームは0-2で敗れた。試合後、相棒を務めたカーソン・ケリー捕手は、今季の今永の変化について指摘した。

今永は2回、クルーズに対し四球を出すもそれ以外ランナーを許さず。速球とスプリットを駆使して的を絞らせずパイレーツ打線を寄せ付けなかった。それでも、ファウルで粘る相手に球数を要して6回を投げ終えた時点で降板した。

均衡が破れたのは直後だった。7回に2番手で登板したシルバーは、先頭に右前打を許すと、つづく3番レイノルズに2ランを被弾。これが決勝打となった。

試合後、カブス地元局「マーキースポーツ・ネットワーク」は今永の相棒を務めたケリー捕手の、ロッカールームでの囲み取材の様子を放送。今永について「オフの間に見事な調整を遂げた。全ての球種において非常に高いレベルで制球できており、今日もそれを証明するような内容だった。ショウタは先発として素晴らしい仕事をしてくれたが、残念ながらチームとして勝てなかった」と悔やんだ。

今永は今季、3試合に先発して防御率2.81。初戦に4失点したものの、それ以降の2試合では計11回を投げて3安打1失点と好投している。昨季からの変化について、ケリーは「本当に細かな修正の積み重ね。マウンド上での立ち位置の微調整や、いくつかの球種の握りといった点。春季キャンプから今に至るまで、彼は継続的に向上し続けている」と明かした。

昨季は終盤に制球が課題となった。捕手の視点から見ると、今季の今永は「多くの部分が整理された」という。「投球テンポやマウンドでのポジションなど、一つひとつは小さな変更だが、それが大きな変化を生んでいる。今の彼は非常に洗練された状態にある」と称えていた。



（THE ANSWER編集部）