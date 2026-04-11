お笑いコンビ「ナイツ」土屋伸之（47）が11日、TBSラジオ「ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜前9・00）に生出演し、美大受験にまつわるエピソードを語った。

10日にインスタグラムで、今春からの美大進学を公表した。21年にTBS系「プレバト！！」の秋の水彩画コンクールで優勝。大の競馬ファンとしも知られ、東京競馬場、中京競馬場などに自身の絵が飾られたこともあった。

受験勉強は約2年間。昨年は、芸術系大学の最高峰、東京芸大を受験したが、倍率22倍という高倍率の前に失敗したという。

「東京芸大という、美大といったらみんな目指すところだと思うけど、倍率22倍とか。凄いところを受けて。1年目だけ、東京芸大だけ受けたけど、1次試験が全然ダメだったのね。1年間勉強したのに、こんなできないかっていうくらい。デッサンの試験が全くできなくて、実力のなさに打ちひしがれて。会場には、見たこともないうまい絵があったり」

失望のまま帰宅した土屋に、さらなる悲報が舞い込んだという。「全然ダメだった1次試験が終わって、打ちひしがれて。はぁ〜っと夜、家に帰ってきて、落ち込んでいる時に、相方のマネジャーから電話がかかってきて。“塙さんが側溝に落ちて顔面骨折したので”って。あの日だったの」。塙は昨年2月、山梨県内でドラマ「ホットスポット」のロケ地を“聖地巡礼”中、暗がりの側溝に足を取られ、顔面を骨折する大ケガを負っていた。

塙は、土屋が欠席したラジオ番組で、代打出演してくれた「ライス」田所仁とともに訪れた巡礼先での出来事だった。2人そろっての悲劇の日を、土屋は「コンビそろって落ちた日です」と自虐的に語った。