“出産間近”藤田ニコル、ベビー用品を約100点爆買い “夫と共有”抱っこひも4本や一目惚れベッドなど紹介
モデル・タレントの藤田ニコル（28）が、10日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。出産準備で購入した、大量のベビー用品を紹介している。
【動画】「見てて気持ちいい」“出産間近”で爆買いしたベビー用品約100点を披露した藤田ニコル
第1子妊娠中の藤田は「【出産準備購入品】約100点!?大量にベビー用品GETしたので全部見せます」と題した動画で、「まもなく出産間近ということで」と話し出し、知人から贈られた品や、購入したベビー用品の数々を紹介し、購入した理由などを明かした。
購入したものは全て赤ちゃんのものであると伝え、まず「nuna（ヌナ）」のチャイルドシート「pipa urbn」とベビーカー「IXXA swiv」を紹介。購入した理由は、ベビーカーにもチャイルドシートを設置することができ、ベビーカーは横移動が可能だと話し、実用性に魅力を感じたと語っている。
さらに、友人から贈られたというバウンサー、stokkeのベビーチェアと一目惚れしたというベビーベッド、おふろマット、ドッカトットのベビーベッド、授乳マットなど、続々と紹介していく。
抱っこひもについては、ファッションに合わせて楽しみたいということで、たくさん購入しているという藤田。エルゴベビーの抱っこひもを購入した理由には、「夫と使えるように」と色選びでのこだわりも明かしていた。さらに、アーティポッペの抱っこひもは2色贈られたと話し、コニーの抱っこひもは自宅用に購入したと合計4本の抱っこひもを紹介した。
ほかにも、藤田が大好きなポケモンのおもちゃを3個、ベビーモニター、ミルクマジック（ミルクを作る機械）、哺乳瓶を清潔に保つための機械、鼻水を取り除く機械、ベビーハンガー、さく乳器、など数多くの購入品や贈り物を紹介し、「これだけそろっていれば大丈夫かな」と、出産へ準備万端な様子を見せている。
コメント欄には「ニコラ時代から応援してるので感慨深い」「すんごい大量買いで見てて気持ちいいね〜！」「購入品紹介大量にあって見ていて楽しい」「出産頑張ってください！」「思ってた以上にグッズ多い笑」などと反響が集まっていた。
藤田は、ニュージーランド出身。2023年8月に俳優の稲葉友（33）との結婚を発表し、昨年12月に第1子妊娠を報告した。
【動画】「見てて気持ちいい」“出産間近”で爆買いしたベビー用品約100点を披露した藤田ニコル
第1子妊娠中の藤田は「【出産準備購入品】約100点!?大量にベビー用品GETしたので全部見せます」と題した動画で、「まもなく出産間近ということで」と話し出し、知人から贈られた品や、購入したベビー用品の数々を紹介し、購入した理由などを明かした。
さらに、友人から贈られたというバウンサー、stokkeのベビーチェアと一目惚れしたというベビーベッド、おふろマット、ドッカトットのベビーベッド、授乳マットなど、続々と紹介していく。
抱っこひもについては、ファッションに合わせて楽しみたいということで、たくさん購入しているという藤田。エルゴベビーの抱っこひもを購入した理由には、「夫と使えるように」と色選びでのこだわりも明かしていた。さらに、アーティポッペの抱っこひもは2色贈られたと話し、コニーの抱っこひもは自宅用に購入したと合計4本の抱っこひもを紹介した。
ほかにも、藤田が大好きなポケモンのおもちゃを3個、ベビーモニター、ミルクマジック（ミルクを作る機械）、哺乳瓶を清潔に保つための機械、鼻水を取り除く機械、ベビーハンガー、さく乳器、など数多くの購入品や贈り物を紹介し、「これだけそろっていれば大丈夫かな」と、出産へ準備万端な様子を見せている。
コメント欄には「ニコラ時代から応援してるので感慨深い」「すんごい大量買いで見てて気持ちいいね〜！」「購入品紹介大量にあって見ていて楽しい」「出産頑張ってください！」「思ってた以上にグッズ多い笑」などと反響が集まっていた。
藤田は、ニュージーランド出身。2023年8月に俳優の稲葉友（33）との結婚を発表し、昨年12月に第1子妊娠を報告した。