前代未聞の30時間生放送番組に「Hey! Say! JUMP」のメンバー2人が登場。視聴者から「ジャンプが出るのレアすぎ」「かわいい」といった反響が寄せられた。

【生放送中】ABEMA『30時間限界突破フェス』

4月11日15時から『30時間限界突破フェス』（ABEMA）の生放送がスタートすると、そのオープニングにHey! Say! JUMPの有岡大貴、伊野尾慧が登場した。2人は、『今日、好きになりました。』メンバーが5つのチームに分かれてパフォーマンス力を競い合う、「今日好きダンスバトル 一夜限りアーティストとコラボSP」企画のMCを務める。

また、同じ壇上には『今日好き』の恋愛見届人を務めるNONSTYLE・井上裕介やメンバーらも登場。すると、井上が「（自分と同じように）着ろよ、制服！」というツッコミを入れ、有岡と伊野尾が「30代なんで、僕らも」「ごめんなさい」と反応するなど、軽快なやりとりを見せる。

また、緊張する『今日好き』メンバーを前に、有岡はメンバーのダンス練習を見たことを踏まえ、「みんな頑張ったよね？」とフォローを入れた。

ただ、有岡が続けて「今日好きダンスバトルの中で、僕たちからある重大発表をさせていただくんですよ」と報告すると、共演者から「あれ、主役かっさらおうとしてない？」「今日好きと関係ないよね？」とツッコミ。一方の伊野尾は「僕はまだ何にも知らないので」と含みを持たせた。

そんなHey! Say! JUMPメンバーの登場に視聴者は大盛り上がりで、「大ちゃんと伊野ちゃん！！！！！！！」「いのあり！」「有岡がABEMAってなんかレア」「ジャンプがABEMAに出るのレアすぎ」「Hey!Say!JUMP呼べるのか」「いのありかわいい」「いのおちゃんかわいい」「有岡ー！」といったコメントが寄せられた。

『30時間限界突破フェス』は、開局10周年を迎えるABEMAが4月11日（土）15時から12日（日）22時にわたって生放送する特別番組。人気オリジナル番組の特別版に加え、挑戦的な企画を多数用意。歴史と挑戦を織り交ぜた企画群が30時間ノンストップで放送され、ABEMA全体を“フェス会場”に見立てて3チャンネルで同時進行する。