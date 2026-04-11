犬が散歩ではしゃいでしまう理由

1.お散歩が嬉しすぎて興奮している

犬が散歩ではしゃいでしまうのは、お散歩が嬉しすぎて興奮しているからです。

お散歩に連れて行ってもらえることが分かると大はしゃぎし、ハーネスやリードを付けるのも大変！ということがよくあります。玄関を出るまでもワチャワチャしてしまいます。

外に出てからも興奮は高まり、飼い主をグイグイ引っ張ることもあります。

このような場合では、首輪よりもハーネスがおすすめです。首輪で首が圧迫されてしまうと、喉を痛めたり、気管が潰れたりし危険です。

リードはスタンダードタイプの120cm前後のものが最もおすすめです。はしゃいでしまっている間は短く持ってお散歩しましょう。

2.エネルギーがあり余っている

犬が散歩ではしゃいでしまうのは、エネルギーがあり余っているからです。

とくに若く健康で体力のある運動量の多い犬種は、エネルギーがあり余っているとき、ただ歩くだけでは物足りないのでしょう。

飛び跳ねてみたり、猛ダッシュしてみたり、飼い主を困らせる問題行動にも見えてしまうかもしれませんが、犬にとっては自然な行動のひとつです。

我が家の中型犬の場合では、はしゃがれると私の力ではコントロールが難しいため、お散歩に行く前に庭で自由にさせ、興奮が落ち着いてから外に出るようにしています。

1日1回のお散歩で運動量を確保するよりも、1日2回～3回に分けてお散歩に行った方がエネルギーの発散もしやすく、満足感を高めることができるかと思います。

3.社会化が不足している

犬が散歩ではしゃいでしまうのは、社会化が不足しているからです。

風・気配・音・ニオイ・他人・他犬など、外の世界には犬にとっての刺激となる要素がたくさんあります。

社会化が不足しているというのは、これらの刺激に晒されることに慣れておらず、刺激を受けると興奮してしまうため、お散歩中にはしゃいでしまうことがあるのです。

刺激を受けたことによる不安・緊張・警戒・恐怖から興奮してはしゃいでしまうこともありますし、「嬉しい！」「楽しい！」という気持ちをコントロールすることができず、興奮してはしゃいでしまうこともあります。

“愛犬の場合はどちらのタイプなのか”ということを見極めて対処することが大切です。

4.他人や他犬を見ると嬉しくて興奮してしまう

犬が散歩ではしゃいでしまうのは、他人や他犬を見ると嬉しくて興奮してしまうからです。

これまで他人や他犬との交流で、嬉しい楽しい経験をたくさん積んできたのでしょう。初対面であっても、「撫でて！」「一緒に遊ぼう！」「仲良くなろう！」という気持ちから興奮してはしゃいでしまうことがあります。

相手が犬好きな人であっても、フレンドリーな犬であっても、はしゃいでいるときに接触すると、お互いがケガを負うなどのリスクがあります。

触れ合うのであれば、「おすわり」「待て」「伏せ」などをさせ、落ち着いた状態で触れ合うことが大切です。

愛犬を興奮させないための対策

愛犬が興奮したりはしゃいだりしていても、飼い主は落ち着いた態度で接するようにしましょう。

叱ったり怒鳴ったりしてはいけません。「はしゃぐならお散歩行かないよ！」といった声かけもよくありません。

犬が興奮したとき、はしゃいだときは、「おすわり」「待て」「伏せ」などをさせることを習慣にし、落ち着く練習と、犬に自己コントロールを身につけてもらうことが大切です。

まとめ

犬が散歩ではしゃいでしまう理由を4つ解説しました。

お散歩が嬉しすぎて興奮している エネルギーがあり余っている 社会化が不足している 他人や他犬を見ると嬉しくて興奮してしまう

エネルギーやストレスの発散のため、お散歩の前や最中にはしゃいでしまうことがよくあります。運動不足や長時間のお留守番が原因になっている可能性があります。生活習慣も見直してみましょう。

(獣医師監修：寺脇寛子)