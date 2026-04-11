同点弾を挙げた木下。広島がPK戦の末に清水を下した。写真：梅月智史（サッカーダイジェスト写真部）

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　４月11日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第10節で、サンフレッチェ広島と清水エスパルスがエディオンピースウイング広島で対戦した。

　立ち上がりから主導権を握ったのはホームの広島だった。ボールを支配し、積極的にゴールへ迫ると、前半だけで10本のシュートを放つ。しかし、決定機を作りながらもフィニッシュの精度を欠き、ゴールネットを揺らすことはできない。優勢に試合を進めながらも、１点が遠い展開となった。

　均衡を破ったのは清水だった。71分、右サイドを突破した北爪健吾がクロスを供給すると、中央で反応したオ・セフンが左足で合わせ、ゴール左下へ流し込む。
 
　だが広島もすぐさま反撃に出る。74分、ペナルティエリア内へ鋭いスルーパスが通ると、川辺駿が中央へ折り返し。これは宇野禅斗にブロックされるも、こぼれ球に木下康介が素早く反応。左足でゴール下へ突き刺し、試合を振り出しに戻した。

　その後も一進一退の攻防が続いたが、90分では決着がつかず、勝負はPK戦へと委ねられる。これを５−４で制した広島が連敗を「４」で止めて、５試合ぶりの勝利を飾った。一方で清水は２試合ぶりの黒星となった。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

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