「大衝撃だ！」日本が騒然となった“一報”に韓国メディアも驚愕！「まだ現役なのか？」
過去３度のワールドカップ出場を誇る本田圭佑の新天地がついに決定した。
シンガポールのFCジュロン（旧アルビレックス新潟シンガポール）は４月10日、この39歳MFが2026-27シーズンより加入すると発表した。
日本が騒然となったこの一報に韓国メディアも反応。『Xports News』は「大衝撃だ！まだ現役なのか？日本の本田が、シンガポールのチームに電撃合流」と伝えた。
「日本代表で活躍した本田圭佑が、今もなおピッチを駆け回っている。不惑にして新たなチームを見つけ、タイトル獲得を目指す」
同メディアは「本田は名古屋グランパスを皮切りに、VVVフェンロ（オランダ）、CSKAモスクワ（ロシア）、ミラン（イタリア）、パチューカ（メキシコ）、メルボルン・ヴィクトリー（オーストラリア）、フィテッセ（オランダ）、ボタフォゴ（ブラジル）、ネフチ・バクー（アゼルバイジャン）、スードゥバ（リトアニア）、パロ（ブータン）など、様々なチームでプレーしてきた経験を持つ」とその異色とも言えるキャリアを紹介している。
６月に40歳となるレジェンドの現役続行に、隣国も驚きを隠しきれないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】日本を舐めているのか。イングランド代表の名将が用意したのは“とんでもない愚策”だった
シンガポールのFCジュロン（旧アルビレックス新潟シンガポール）は４月10日、この39歳MFが2026-27シーズンより加入すると発表した。
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