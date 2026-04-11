【DeNA】YAMATYがハマスタで激投！ 大役を務めた大和、まさかのワンバウンド投球に「100点中9点…」 3年目の『B-PARTY』ド派手にスタート
大和は慣れ親しんだハマスタへの帰還に「まさかアーティストとして戻ってくるとは思わなかった」と語った 写真：萩原孝弘
DeNAベイスターズは4月11日、12日の広島戦にて、横浜スタジアムをパーティー会場に見立て、“みんなで騒いで踊って楽しもう！！”をテーマにした『B-PARTY 2026』を開催中だ。
【写真20枚】「弟子の牧を」と指名した大和の投球は無情のワンバウンド 「100点中9点でした……」と本人も苦笑いのファーストピッチの様子を見る
『B‐PARTY』は2024年から開催されているド派手なイベント。3年目となる今年は、初日はMIGHTY CROWN、YAMATY、YOYO-C、DJ TYIIGAが、2日目はAK-69、FPM 田中知之、Bim One Production、SEQYAMAが、試合後の『AFTER GAME B-PARTY』にてライブパフォーマンスやDJプレイで会場を盛り上げる。
イベントの先陣を切って、11日の試合前にはYAMATYがセレモニアルピッチが行われた。
ブルペンから大和とHARTYがリリーフカーに乗って登場すると、会場は早くも大歓声。
慣れ親しんだハマスタへの帰還に「まさかアーティストとして戻ってくるとは思わなかった」と大和が素直な心境を吐露すると、「僕はプロになりたかった」と語った元高校球児のHARTYは、公式戦が行われる直前のスタジアムに足を踏み入れ、感慨深い様子を見せた。
セレモニアルピッチ前には、ピッチャーを務める大和が「弟子の牧を」と、自主トレも共にした後輩の牧秀悟をバッターに指名。青いグラブを手に、キャッチャーのHARTYに向かって投げ込んだ渾身の一球だったが、想いとは裏腹にボールは無情にもワンバウンド。苦笑いを浮かべてマウンドをあとにした。
投球を終えた大和は「今回、選手としてではなくアーティストとしてセレモニアルピッチをさせていただき、本当にいい経験をさせてもらいました。ありがとうございました」とまずは感謝の言葉。しかし「今日の点数は、100点中9点でした……」と、現役時代の背番号にかけた厳しすぎる自己評価を下した。
野球と音楽が融合するド派手な祭典『B-PARTY 2026』。OBの大和も「この後のライブはしっかり盛り上げていきたいと思います」と意気込むこのイベント。今日から2日間、横浜の空には歓喜の音と声援が響き渡ることになりそうだ。
[取材・文・写真 / 萩原孝弘]