【DeNA】YAMATYがハマスタで激投！　大役を務めた大和、まさかのワンバウンド投球に「100点中9点…」　3年目の『B-PARTY』ド派手にスタート

大和は慣れ親しんだハマスタへの帰還に「まさかアーティストとして戻ってくるとは思わなかった」と語った 写真：萩原孝弘

DeNAベイスターズは4月11日、12日の広島戦にて、横浜スタジアムをパーティー会場に見立て、“みんなで騒いで踊って楽しもう！！”をテーマにした『B-PARTY 2026』を開催中だ。

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『B‐PARTY』は2024年から開催されているド派手なイベント。3年目となる今年は、初日はMIGHTY CROWN、YAMATY、YOYO-C、DJ TYIIGAが、2日目はAK-69、FPM 田中知之、Bim One Production、SEQYAMAが、試合後の『AFTER GAME B-PARTY』にてライブパフォーマンスやDJプレイで会場を盛り上げる。

イベントの先陣を切って、11日の試合前にはYAMATYがセレモニアルピッチが行われた。

ブルペンから大和とHARTYがリリーフカーに乗って登場すると、会場は早くも大歓声。

慣れ親しんだハマスタへの帰還に「まさかアーティストとして戻ってくるとは思わなかった」と大和が素直な心境を吐露すると、「僕はプロになりたかった」と語った元高校球児のHARTYは、公式戦が行われる直前のスタジアムに足を踏み入れ、感慨深い様子を見せた。