無念のノーヒット降板 貫禄9Kの今永昇太の快投を無駄にした“無援護”に地元メディアが苛立ち「勝たせなきゃいけなかった」
パイレーツ打線を支配した今永(C)Getty Images
日本人左腕が胸のすくような快投を披露した。現地時間4月10日に行われたパイレーツ戦で、カブスの今永昇太が先発登板。6回（100球）を投げ、無安打、無失点、9奪三振、1四球と好投した。
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磨き上げてきた真っすぐがうなりを上げた。この日の今永は、全100球の半数以上となる52球も4シームを投じ、伝家の宝刀であるチェンジアップを織り交ぜてパイレーツ打線を翻弄。スコアボードに「0」を刻み続けた。
2回二死からクルーズに与えた四球で、完全投球こそ逃したが、先発として十分すぎるほどの役割を果たした今永。しかし、この日は味方打線が無援護……。スコアレスでの降板を余儀なくされると、2番手のカレブ・シルバーがブライアン・レイノルズに痛恨の2ランを被弾。カブスは0-2で接戦を落とした。
惜しくも勝敗には繋がらなかった。それでも今永の快投には、解説者も脱帽しっぱなしだ。試合中継を行っていた『Marquee Sports Network』のハイライト番組に出演したジェイソン・キプニス氏は「野球はうまくいかないスポーツだが、今日のような展開はフラストレーションが溜まる」と吐露。その上でエース級の働きを見せた32歳の左腕について「勝てるだけの投球をしていた。勝たせなきゃいけなかった」と称えた。
また、今永の快投を無に帰したチームに対する苛立ちも高まっている。
カブスをこよなく愛する米ポッドキャスト番組『CHGO Cubs』のホストを務めている野球アナリストのジョーイ・クリストポロス氏は「4月のこの時期、しかも金曜日にショウタがどれだけの球数を投げさせられたかを見てくれ」と指摘。シーズン序盤で増加している今永の負担について「監督は5、6、7回の采配をもっと考える必要がある。ショウタは本当に良かったんだから」と嘆いた。
「エース級のピッチングが出来るだけの力は、ショウタはもともと持っていた。別に驚きことじゃない。彼が健康なら今日みたいな投球を続けていく可能性は十分にある。だからこそ、問題はチームにある」
開幕3登板を終え、0勝（1敗）ながら、防御率2.81、WHIP0.81、奪三振率11.25、被打率.161と安定感を高めている今永。球質も良化しているだけに、味方打線の援護がないことだけが悔やまれる……。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]