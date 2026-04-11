◇明治安田J1百年構想リーグ第10節 町田1―0柏（2026年4月11日 町田GINOスタジアム）

今月中旬に初参戦ACLエリート8強の戦いを控える町田が、開催地サウジアラビア出発前の最後となる一戦で勢いづける勝利を挙げた。

町田は累積警告で出場停止のDF岡村大八、前節FC東京戦で負傷交代したMF相馬勇紀がメンバー外。それでも出場停止明けで先発したFWエリキら厚い選手層を生かし、シュート数や保持率で柏を上回りながら戦いを優位に進めた。

0―0の後半30分、敵陣左サイドで相手ボールを奪ったDF林幸多郎が途中出場の高卒新人FW徳村楓大に預け、徳村が中央へクロスを送る。相手選手に当たったこぼれ球をFW羅相浩が右足で押し込み、3試合ぶりの得点となる先制点を奪った。守ってはGK谷晃生が後半13分、柏FW細谷真大のターンからの右足シュートを好セーブ。90分を通じて柏にほぼ攻撃の形を作らせなかった。

町田はこの後、サウジアラビアで集中開催されるACLエリート8強の戦いに挑む。一発勝負で行われる準々決勝は18日、西地区のアルワハダ（UAE）―アルイティハド（サウジアラビア）の勝者と対戦する。

試合後にはピッチ上で壮行会が行われ、相馬を含む全選手が中央に整列した。主将のDF昌子源はここまでクラブの歴史を築いた先人たちに感謝を述べ「必ず優勝をつかみ取って優勝カップを町田に持ち帰る、その一心で戦ってきます。それでは行ってきます」と力強く約束した。