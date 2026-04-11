青森県出身のタレント、王林（28）が11日、インスタグラムを更新。まちおこしプロジェクトを始動することを発表した。

王林は「重大発表です!28歳になった王林、新たな挑戦に取り組みます!!王林プロデュースのまちおこしプロジェクト始動します!!」と報告した。

続けて、青森県内の写真や自身の近影を添え「令和10年(2028年)4月1日から運行休止が予定されてる青森の鉄道を起点にしてこれからたくさんのイベントや店舗を開設するよ まずは第一弾としてアップルパイのカフェをオープンするのにともなって4／19 中央弘前駅で王林プロデュースのアップルパイの販売を開始します」と告知した。

王林は「このプロジェクトを一緒に盛り上げる仲間達を集う場所でもあると思っていて、今後みんなと協力して創り上げていけたらと考えてるからまずはぜひ食べに来てみてね」と呼びかけた。

王林は、3月31日をもって所属事務所の株式会社ボンドを退所。有限会社リンゴミュージックへ戻ることと発表していた。

王林は青森県弘前市出身。小3で「弘前アクターズスクール」に入り、中3だった13年、弘前市が拠点のダンス＆ボーカルユニット、りんご娘に7期メンバーとして加入し、16年にリーダー就任。その美貌と津軽弁で話す愛らしい天然キャラなどで人気となり、全国区でもブレークし、数々のバラエティー番組などに出演している。またソロ歌手としてシングル曲を出したり、写真集を出すなど幅広く活躍。22年に都内に本社がある株式会社ボンドに移籍していた。