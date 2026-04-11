渡邊渚、バレンタイン＆ホワイトデーに作った金柑のオランジェット公開「美しい」「売り物レベル」と反響
【モデルプレス＝2026/04/11】元フジテレビアナウンサーで現在フリーの渡邊渚が4月10日、自身のInstagramを更新。バレンタインデーとホワイトデーに作った手作りスイーツを公開した。
【写真】28歳元フジアナ「売り物レベル」手作りオランジェット公開
渡邊は「今更だけど、今年のバレンタインとホワイトデーは、金柑のオランジェットを作ってみた」とコメントし、金柑をビターチョコレートとホワイトチョコレートでコーテイングし、金箔を飾ったものをそれぞれ白い器に並べている写真を公開。「工程が意外と多くて、手がかかるけど、完成した時の感動はひとしお。並べると可愛くて、作りながら何度も可愛い〜って独り言言ってました。チョコはホワイトチョコより、ビターチョコの方が金柑の甘さにあってたな〜」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「美しい」「売り物レベル」「美味しそう」「プロの腕前」「見た目もすごく可愛い」「どんな味なのか食べてみたい」「仕事が丁寧」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】28歳元フジアナ「売り物レベル」手作りオランジェット公開
◆渡邊渚、バレンタインデー＆ホワイトデーの手作りスイーツ披露
渡邊は「今更だけど、今年のバレンタインとホワイトデーは、金柑のオランジェットを作ってみた」とコメントし、金柑をビターチョコレートとホワイトチョコレートでコーテイングし、金箔を飾ったものをそれぞれ白い器に並べている写真を公開。「工程が意外と多くて、手がかかるけど、完成した時の感動はひとしお。並べると可愛くて、作りながら何度も可愛い〜って独り言言ってました。チョコはホワイトチョコより、ビターチョコの方が金柑の甘さにあってたな〜」とつづっている。
◆渡邊渚の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「美しい」「売り物レベル」「美味しそう」「プロの腕前」「見た目もすごく可愛い」「どんな味なのか食べてみたい」「仕事が丁寧」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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