4月を迎えて街には新社会人があふれています。小学校にはピカピカの一年生が入学してきました。それぞれ将来への夢に胸をふくらませていることでしょう。

【写真】教室で勉強をする小中学生のイメージ写真

夢や希望と縁が薄くなりがちな中年世代も、負けちゃいられません。中年なりの夢や希望を抱くために、いたいけな小学生だった半世紀前の自分たちがどんな夢を抱いていたか、こっそり振り返ってみましょう。

勢い余って56年前のデータですが、「朝日新聞」1970（昭和45）年11月2日付朝刊に〈現代っ子の「なりたい職業」は…〉という記事が掲載されました。もともとは某おもちゃメーカーが小学4年生から中学2年生までの児童・生徒を対象に「将来なりたい職業」を調査したものです。

男子のトップ5は「1.エンジニア 2.プロ野球選手 3.サラリーマン 4.パイロット 5.電気技師」、女子のトップ5は「1.スチュワーデス 2.デザイナー 3.先生 4.看護婦 5.タレント」でした。

調査対象年代の中で最年少だった当時小学4年生の子どもも、今は68歳前後の前期高齢者です。夢を見事にかなえてエンジニアになった男子や、スチュワーデス（元・客室乗務員）になった女性も、ほとんどはリタイアしているでしょう。夢がかなった人もかなわなかった人も、それぞれに幸せな現役時代を歩んできたに違いありません。

ちなみに調査対象の世代で、男子の2位だったプロ野球選手になった人には、元阪神の岡田彰布氏、元巨人の原辰徳氏らがいます。女子の5位だった女性タレントになったのは、浅田美代子、宮崎美子、清水ミチコなど。いや、それがどうしたって話ですけど。

どの世代も「近ごろの子どもは夢がない」と言い続けてきた

自分たちが子どもだった頃は、当時の大人たちから「近ごろの子どもは夢がない」とさんざん言われました。「現実味が薄い荒唐無稽な将来像」を夢と呼ぶなら、たしかに「サラリーマン」をはじめとして、中途半端に現実味がある職業が目立ちます。

時は流れて、自分たちが親世代になったときも、子どもたちに向かって「近ごろの子どもは夢がない」と言ってきた気がします。前述の調査の対象だった年代が親になった平成初期、当時の子どもたちはどんな「将来の夢」を抱いていたのでしょうか。

学研グループの学研総合研究所が1989（平成元）年に小学1〜6年生を対象に「将来つきたい職業」のアンケート調査を行ったところ、こういう結果になりました。

男子のトップ5は「1.プロ野球選手 2.一般サラリーマン 3.プロ野球選手以外のスポーツ選手 4.警察官 5.パイロット」、女子のトップ5は「1.保育士・幼稚園教諭 2.小・中・高校の先生 3.看護師 4.歌手 5.ファッションデザイナー」となっています。

こちらも中途半端に現実味がある職業が目に付きますが、傾向としてはひと世代前と似たり寄ったり。「近ごろの子どもは夢がない」と言われる筋合いはありません。男子の8位と女子の10位に「まんが家」が入っていたり、男子の1位と3位を合わせると「スポーツ選手」が全体の4分の1を占めたりなど、十分に夢いっぱいなランキングです。

中年はどんな夢を語ると孫世代から尊敬の眼差しを向けられるか

令和の子どもたちはどうか。きっと今の親世代も、とくに根拠もなく「近ごろの子どもは夢がない」と嘆いているに違いありません。

第一生命が2025年暮れに行なった調査では、小学生男子のトップ5は「1.会社員 2.野球選手 3.You Tuber/動画投稿者 4.サッカー選手 5.公務員」、小学生女子のトップ5は「1.パティシエ 2.会社員 3.幼稚園の先生/保育士 4.漫画家/イラストレーター 5.医師」でした。

男子のランキングで、近年はやや低迷していた「野球選手」が盛り返したのは、きっと大谷翔平効果ですね。女子のランキングに「会社員」や「医師」が入っているところに、女性の社会進出が当たり前になった時代の到来を感じます。

こうして見比べてみると、親世代やジジババ世代よりも、今の子どもたちのほうがむしろ「夢がある」と言えるのではないでしょうか。いや、もちろん夢に貴賤はありません。現実味が薄い職業を目指すのも、がんばれば手が届くかもしれない目標を目指すのも、同じように尊いし、同じように幸せなことです。

明らかになったのは、いつの時代も「近ごろの子どもたちは〜」という言説は、ぜんぜんアテにならないということ。「近ごろの若いヤツは〜」も同じですが、言えば言うほど、いじましくマウント取りたがるみっともなさを露呈してしまうだけです。

中年男子としては、今の子どもたちの人気職業をなぞって、「野球選手やサッカー選手はさすがに難しいけど、じつはYou Tuberを目指しているんだよね」と言えば、孫世代から「おじいちゃん、夢があるね！」と尊敬の眼差しを向けられるかも。実際に活動をスタートさせるより、なりたいと言い続けているだけのほうが夢を長く見ていられます。

現時点で会社勤めをしている人は、アドバンテージを生かさない手はありません。「俺は子どもの頃からの夢をかなえて、会社員になったんだ」と誇らしげに言ってみましょう。「この先も、できるだけ長く会社にしがみつくのが夢なのさ」と言えば、「おじいちゃん、カッコいい！」と思ってもらえる……かな。

うーん、なんか違うなあ。夢と現実は微妙にギャップがあるということかもしれませんね。（コラムニスト・石原壮一郎）