「阪神牝馬Ｓ・Ｇ２」（１１日、阪神）

Ｇ１馬３頭がそろった豪華な一戦で、昨年の２冠牝馬が貫禄を見せた。香港マイル１１着からの復帰戦となった１番人気のエンブロイダリー（牝４歳、美浦・森一）が、鮮やかな逃げ切り勝ちで４つ目のタイトルを手にした。勝ちタイムは１分３１秒６。昨年のオークス馬で４番人気のカムニャックは２着、５番人気のルージュソリテールが３着に入った。２番人気の支持を集めたアスコリピチェーノは直線で伸びを欠き、最下位に沈んだ。

最内枠から好発を決めると、スピードの違いでハナへ。未勝利戦以来の逃げとなったエンブロイダリーだが、道中もペースを落とさず、軽快にリズム良く運び、後続を完全にシャットアウトした。ルメールは「休み明けで、どんな競馬ができるか分からなかったけど、返し馬で良さそうだった。１枠でいいスタートを決めたら、逃げようと思っていました。前半はリラックスして先頭になったので、マイペースで走ってくれました。最後に彼女の強さを見せました。止まらなかったね。２０００メートルまで行けるので、最後は心配していなかった。ゴールまで伸びると思っていました」と笑顔で振り返った。