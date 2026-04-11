宮川大助・花子、1人娘の結婚式に夫婦で列席 白無垢姿の長女との3ショットにネット感動「お美しい」「幸せそうなお顔」 花子は“血液のがん”と闘病中
夫婦漫才師の宮川大助・花子の弟子でお笑い芸人の宮川隼人が10日、自身のインスタグラムを更新。「昨日は大助花子の一人娘のさゆみちゃんの挙式でした」と報告し、大助・花子夫婦、白無垢姿のさゆみさんの親子3ショットを公開した。
【写真】「とてもお美しい」「幸せそうなお顔」白無垢姿の長女・さゆみさん＆宮川大助・花子の親子3ショット
隼人も式に参列したようで、複数の投稿で幸せムードにあふれたハレの日の写真を紹介した。
花子の車いすを押す大助については「なんか？反社ぽい。姉さんがお通りです。車椅子を押すのは舎弟の旦那さんです。笑」とちゃめっ気を交えて披露。「大助花子師匠も終始笑顔で過ごされてましたわ」と明かし、「幸せオーラが半端なかったですわ。さゆみちゃんおめでとう」と祝福した。
コメント欄には「ご結婚おめでとうございます」「さゆみさんとてもお美しい」「娘さん可愛らしいねぇ 花子さん、だいすけさんも良いお顔」「お元気そうなお姿を拝見できてうれしくなりました」「花子さんの幸せそうなお顔を拝見できてうれしい」「大助さん花子さんの笑顔良いですねぇ」「素敵な写真に涙しました」などと、温かな声が数多く寄せられている。
大助・花子は1976年に結婚し、4月で結婚50年を迎える。花子は2018年に体調に異変を感じ病院を受診したところ、余命3ヶ月と宣告。19年に「多発性骨髄腫」という血液のがんと診断され、現在闘病生活を送っている。
【写真】「とてもお美しい」「幸せそうなお顔」白無垢姿の長女・さゆみさん＆宮川大助・花子の親子3ショット
隼人も式に参列したようで、複数の投稿で幸せムードにあふれたハレの日の写真を紹介した。
花子の車いすを押す大助については「なんか？反社ぽい。姉さんがお通りです。車椅子を押すのは舎弟の旦那さんです。笑」とちゃめっ気を交えて披露。「大助花子師匠も終始笑顔で過ごされてましたわ」と明かし、「幸せオーラが半端なかったですわ。さゆみちゃんおめでとう」と祝福した。
大助・花子は1976年に結婚し、4月で結婚50年を迎える。花子は2018年に体調に異変を感じ病院を受診したところ、余命3ヶ月と宣告。19年に「多発性骨髄腫」という血液のがんと診断され、現在闘病生活を送っている。