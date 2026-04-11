お笑いコンビ「ナイツ」土屋伸之（47）が11日、TBSラジオ「ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜前9・00）に生出演し、美大進学をあらためて報告した。

10日にインスタグラムで、今春からの美大進学を公表した。21年にTBS系「プレバト！！」の秋の水彩画コンクールで優勝。大の競馬ファンとしても知られ、東京競馬場、中京競馬場などに自身の絵が飾られたこともあった。

進学を決意したきっかけは、リアリティーを突き詰めた超写実と呼ばれる絵との出合いだという。「超写実という絵を初めて見た時に、今まで『プレバト！』とかで描いていた絵をうまいと言われたこともあったけど、違う絵を見た時に、こんなに差があるんだと思ったと同時に、1ミリでもこの絵を描けるようになりたいなというのを思って。習うしかないなと。習うなら、美大に行くしかないなと思ったのがきっかけ」と語った。

この2年は仕事と受験勉強を両立してきたという。仕事の合間にも、暇を見つけては絵を描く練習を繰り返した。塙は「放送中もクセになってて。たまにうるせえなと思うことがあって」と、毒舌まじりに回顧した。

土屋も「お題を出されて何も見ずに描かないといけないから。どういうお題を出されるか分からないからね。“においをする絵を描きなさい”とか言われても、ストックがないといけないから」と説明。瞬時にお題の絵を描けるように、自分が描いた絵を記憶する能力を磨いたという。

前日10日が初の授業だった。「楽しみすぎてなのか、緊張しすぎてなのか、全然眠れなくて。1限からやってきましたけど、ラジオと漫才をやりながら、通って単位を取らないといけないから」。塙に「ネタは書いてないけど、ネタはお願いします」とネタ作成をお願いすると、塙は「じゃあ大したことない。全然大したことない」と毒づいていた。