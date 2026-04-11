中島裕翔（32）と女優新木優子（32）が11日、結婚することをぞれぞれの所属事務所の公式サイトを通じて発表した。2人の交際は昨年末に一部週刊誌で報じられていた。

新木は23年に出演したトーク番組「あざとくて何が悪いの？」で、自身の結婚願望について「すごいあります」と言及していた。当初は20代での結婚を望んでいたようで「27歳までに結婚して30歳までに結婚するって高校生の時に言っていました。でも、そうじゃないんだなと思って」と年齢を重ねていくうちに徐々に価値観が変化したという。「20代後半から30代って自分の1人の時間が楽しめる歳なんだなって思った時に、今まで思い描いていた結婚時期とかがなくなって。いつでも良いと思えるようになりました」と語った。

中島とは同じ93年生まれで同学年コンビ。17年公開の映画「僕らのごはんは明日で待ってる」で初共演し、恋人役を演じた。その後、18年10月クールのフジテレビ系連続ドラマ「SUITS／スーツ」、20年にも「SUITS／スーツ2」で共演を重ねた。新木自身は男女両方のファンが多く役者として引っ張りだこ。近年は映画「キングダム 大将軍の帰還」（24年公開）や「ほどなく、お別れです」（26年公開）など話題作への出演が続いていた。公私ともに充実し、最良のタイミングで決断に至ったのかもしれない。