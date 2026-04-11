「女子ゴルフ・富士フイルム・スタジオアリス女子オープン、第２日」（１１日、石坂ＧＣ）

今季日本ツアー初戦となった渋野日向子（２７）＝サントリー＝は３バーディー、１ボギー、２ダブルボギーの７４でトータル３オーバーとなり、予選落ちとなった。

巻き返しを目指した２日目、前半の１０番と１７番で痛恨のダブルボギー。スコアを大きく落とした。後半は１番と８番でバーディーを取ったが、厳しい結果となった。

「逃げたい」と苦笑いしながらも、しっかり報道陣に対応。「シャンクもしたし、ＯＢもしたし、残念だし。めちゃくちゃ悔しいラウンド」と振り返った。それでも、後半も集中力を切らさず「最後まであきらめずできたと思うので、１個でもバーディーを見せられたらというのが８番のバーディーにつながった」と語った。

初日は１バーディー、２ボギーの７３で１オーバー、首位と８打差の５７位。練習で修正して臨んだ２日目も力を発揮できず、「ちょっと自信を持って臨んだにもかかわらずこういう結果だった。いろんなズレでこんなにもショットが悪くなってしまう。一刻も早く修正しないといけない。早く練習に行きたい」と前を向いた。

最終ホールまで多くのギャラリーがプレーを見守った。「なかなかいいところを見せられず、自分も悔しい気持ちもしたり下を向いたりすることも多いですが、下を向くのがアホらしくなるくらい、ギャラリーや応援してくれる人がポジティブでいてくれることで、前向かなきゃと思いさせてくれる。本当に個人競技じゃないな、と。さっきの帰り道はマジで泣きそうでした。情けないなと思いながら、めちゃめちゃ力になります」と感謝の思いを伝えた。