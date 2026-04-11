東京都の「花まるエレメンタリースクール」公式インスタグラム（@hanamentary）が、リズム遊び「いらっしゃいませゲーム」を紹介し、650万回再生されるなど、話題になっています。準備も道具も不要で、初対面同士でもすぐに仲良くなれる簡単なゲームです。



【動画】初対面で仲良くなれる「いらっしゃいませゲーム」

どんなゲーム？

自分がいつ、何人組で「何人で来ました」と言う番になるかを予想しながら、リズムよく進めていくゲームです。

ここでは動画を例に説明します。





1. 参加者全員で円になり座ります。2. スタートする人を1人決めます。3. 全員で「いらっしゃいませ！」と言い、ゲームスタート。4. 決めておいた最初の1人が立ち上がって「1人で来ました」と言い、座ります。5. 次に、最初の人の左隣から時計回りに2人が同時に立ち上がって「2人で来ました」と言い、座ります。6. さらに左隣の3人が同時に「3人で来ました」と言って座り、続いて同様に4人が「4人で来ました」と、人数を1人ずつ増やしながらアクションを繰り返します。7. 動画のルールでは、上限の4人に達したら、再び全員で「いらっしゃいませ」と声を合わせます。8. そして、先ほどの4人の左隣にいる1人がまた「1人で来ました」と始め、同様に繰り返します。9. 途中で、立つタイミングを間違えたり、リズムに乗り遅れたらアウト。ただし、離脱などのペナルティはなく、すぐに全員で「いらっしゃいませ」と再開します。シンプルながらもリズムが速く、前のグループの人数によって、単独で立つのか複数人組の一部になるかが毎回変わります。そのため、次は何人組として立たないといけないのか咄嗟に計算できず、パニックになるところが面白いポイントです。

動画では立ったり座ったりしていますが、バスの中や狭い場所では、立つかわりに手を挙げる方法もあります。参加人数によって上限を変更してアレンジするのもおすすめです。



遠足のバスや大人のアイスブレイクにも最適

場所を選ばないため、学校の休み時間や遠足のバスの中、さらには大人のアイスブレイクなど、ちょっとした待ち時間や隙間時間に遊べるのが、このゲームの良いところです。

この投稿には「初めて見た」「めちゃくちゃ面白い」といったコメントのほか、「みんながしっかり周りを見てて良いですね」「すぐに仲良くなれる！」といった称賛の声も多く寄せられています。



▽出典：花まるエレメンタリースクール 公式インスタグラム／いらっしゃいませゲーム