◇明治安田J1百年構想リーグ第10節 福岡1―0長崎（2026年4月11日 ベススタ）

明治安田J1百年構想リーグは8試合が行われ、西地区では福岡が長崎との“九州頂上決戦”を1―0で制した。

0―0で迎えた後半17分に試合が動いた。鋭い切り返しで長崎DFをかわしたMF見木が、ペナルティーエリア手前から右足で低い弾道のシュートを放ち、先制。今季初得点が決勝点となった28歳は「開幕から苦しいシーズンだったので、やっとホームで勝ち点3をとることができて非常にうれしい。（ゴールの場面では）インパクトをしっかりできた。フリーになったのでうまく相手を見ることができて、キックフェイントで右（足）に持ち帰ることができたので、そこで勝負あった。チャンスがありながら決められておらず、今シーズン初ゴールということで感情が爆発した」と笑みを浮かべた。

全公式戦の対戦成績が5勝5分け5敗と五分で並んでいた相手に、ホームに詰めかけた1万3935人の前で勝利。最下位に沈むが、これで3試合負けなしとした。試合終了の笛が鳴ると、イレブンは次々に抱き合い歓喜した。