◆陸上 金栗記念選抜陸上中長距離大会（１１日、熊本・えがお健康スタジアム）

男子３０００メートル障害決勝は小原響（ＧＭＯインターネットグループ）が８分２６秒２４で１着、青木涼真（ホンダ）が８分２６秒９０の２着に続いた。

昨年の今大会でＵ２０日本歴代２位となる８分２９秒０５の好タイムをマークした早大の佐々木哲（２年）は、序盤から前につけず８分４７秒９０の１０着に終わり「狙いとしては８分３５秒前後で行きたかった。ポジション取りが安定しなかった」と悔しそうに汗をぬぐった。

３０００メートル障害を主戦場とする佐々木。今大会では思うような結果が出なかったが、シーズンはまだ始まったばかり。今季は９月のアジア大会（名古屋）を目標に掲げ「６月の日本選手権（名古屋）で２位以内に入る。追い詰められた感覚も楽しみながら、もう一回積み上げ直して、モチベーション高くやっていきたい」と前向きだ。

後輩たちの存在にも刺激を受ける。今春、昨年１２月の全国高校駅伝１区（１０キロ）で区間賞の増子陽太（福島・学法石川）、同２位の新妻遼己（はるき、兵庫・西脇工）、同３位の本田桜二郎（鳥取城北）と勢い抜群のルーキーたちが早大に加入。２年生になった佐々木は「３人はただ単純に勝ちたいからという欲だけで、勢いを持って練習をしている。自分もその気持ちを忘れないようにって刺激をもらって頑張れている。良い相乗効果を生んでいけると思っています」と笑顔。チーム早大で、さらなる飛躍を目指す。