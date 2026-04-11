歌手の岩崎良美が１１日、都内でライブアルバム「Ｇｒａｃｅ ａ ｖｏｕｓ（グラサヴ）〜岩崎良美４５周年記念ＬＩＶＥ」の発売を記念したインストアライブを行った。

昨年１２月に開催されたデビュー４５周年ライブが音源化。この日のミニライブでは「レコード店で歌うというのは何十年かぶり。お客さまの皆さんの笑顔に乗せられて楽しい時間を過ごすことができた」と話すように、代表曲の「タッチ」など６曲を披露し澄んだ歌声を響かせた。

４５周年のメモリアルイヤーを終え「長いんですけど、どちらかといえばあっという間だった」としみじみ。「とにかく体調を気をつけて、後悔しないようにいつもベストな状態で歌えるように頑張っていきたい」と今後も歌い続けることを誓った。

３月に行われた野球のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）では、日本のＮｅｔｆｌｉｘ中継の大会応援ソングとして「Ｂ’ｚ」稲葉浩志が「タッチ」をカバー。「映像と曲がピッタリ合っていて、テンポ間やギターのアレンジもすごく元気になる。『タッチ』を聴くと、本当に人が走りたくなるような力のある曲なので、音楽の力みたいなものを改めて感じました」と語った。

稲葉がカバーすると聴いたときは「『え〜っ！』と思った」と正直な感情を明かしつつ「どうやってお歌いになるのかと思っていたのですが、本当にピッタリ映像と合ってかっこよく決めてくださって」と絶賛。「歌の最後に『タッチ！』とおっしゃっていたので、私も最後にやってみようかなと思ったんですけど…」と笑わせていた。