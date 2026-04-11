Ｇ１馬の大敗にＳＮＳではショックの反応が広がっている。１１日の阪神牝馬Ｓ・Ｇ２（阪神・芝１６００メートル）は、２番人気に支持されたアスコリピチェーノ（牝５歳、美浦・黒岩陽一厩舎、父ダイワメジャー）がまさかの最下位に沈んだ。

坂井瑠星騎手と初めてコンビを組んだ同馬は６番枠から五分のスタートを切って、序盤は中団の後ろで待機した。直線では外に出して伸びてくるかに見えたが、後ろにいたカナテープにもかわされ、鞍上のステッキにも反応せず１０頭立ての最下位に沈んだ。勝ったのは、１番人気のエンブロイダリー（４歳、美浦・森一誠厩舎、父アドマイヤマーズ）で、勝ちタイムは１分３１秒６。

アスコリピチェーノはデビューから無傷の３連勝で阪神ＪＦを制覇し、２歳女王に輝いた。３歳時は桜花賞、ＮＨＫマイルＣでいずれも２着に終わり、タイトルを逃したが、４歳春のヴィクトリアマイルでは２つ目のＧ１タイトルをゲット。その後はジャックルマロワ賞で６着に敗れると、国内復帰初戦のマイルＣＳでは７着に敗れていた。

アスコリピチェーノの敗戦にネットでは「気になる下がり方だったな」「まさかの大敗で言葉が出ね」「脚の故障か？」「無事なんだよな」「最下位とは何起きた？」「どうしたの？」「流石に負け過ぎではないか？」「この負け方はあかんな」「直線反応なしとは」「どうしてしまったんだ」「大丈夫かな」「大敗はうそやろ」「心配やな」「正直ここまで負けるとは思わんやん…」「無事に戻ってきてね」「何かあったんかね」「何もなければいいが」「沈み方見てたら悲しくなりましたよ」などの心配する声が相次いだ。