ハマる人続出!?今年は「筍のカリカリ焼き」で食べてみて

ハマる人続出！おつまみとしても活躍！

旬のたけのこ、いつも同じ食べ方になっていませんか？意外と知られていないのが、カリカリに焼いて食感を楽しむ調理方法です。今年は定番の調理方法ではなく、「カリカリ」を楽しむレシピに挑戦してみるのもありかも？今回は、詳しいレシピや作った人の声を紹介します。

こんがり焼き上げることで、外はカリッと中はやわらか。シンプルながらクセになる食感と香ばしさが魅力の一品です。





※記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました

水分を飛ばす焼き方が、カリカリ食感に仕上げるポイント

1.たけのこは筍の穂先部分を適当にカットする

2.片栗粉を全体にまぶす

3.フライパンに油とバターを加え、たけのこを並べてカリッと焼く

4.両面がカリッとしたら塩で味付けして完成





実際にこのレシピで作った人の感想

つくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）にも、「カリカリ食感がクセになる」「シンプルなのにおいしくて何度も作りたい」といった、食感と手軽さを絶賛する声が多数届いています。





たけのこの新しい楽しみ方は「カリカリ焼き」です。シンプルなのにハマる味わいで、メインの添え物としても、お酒のお供としても相性抜群ですよ。旬の時期に、いつもと違う食感を試してみてはいかがでしょうか。（TEXT：青木千奈）

（撮影：クックパッドフォトサポーターズ）