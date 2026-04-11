◆４４回ニュージーランドトロフィー・Ｇ２（４月１１日、中山競馬場・芝１６００メートル、良）＝３着馬までにＮＨＫマイルＣの優先出走権）

ＮＨＫマイルＣトライアルが１５頭立てで行われ、１番人気のロデオドライブ（牡３歳、美浦・辻哲英厩舎、父サートゥルナーリア）は２着。単勝１・７倍で断然人気も、ゴール前でレザベーションにとの競り合いで首差及ばず連勝は２でストップした。

デビューから２連勝した中山マイル戦。前走の勝ち時計１分３２秒１は、当レースのレコードと同タイムと優秀な内容だったが、初重賞挑戦で壁にはね返される形となった。

原優介騎手騎乗で６番人気のレザベーション（牡３歳、栗東・松下武士厩舎、父ダノンプレミアム）が重賞初制覇を飾った。勝ち時計は１分３３秒３。

４番人気で３着のジーネキング（横山和生騎手）までが、５月１０日に東京・芝１６００メートルで行われる本番への優先出走権を獲得した。

津村明秀騎手（ロデオドライブ＝２着）「３、４コーナーで脚を取られて鈍くなりましたね。最後も外に持ち出したかったが、内にもたれて出せなかったです。競馬前のテンションも怪しいところがあるので、今後も気をつけてやっていきたいです」

横山和生騎手（ジーネキング＝３着）「前に乗って感じたことをうまく形にできました。欲をいえば注文はつきますが、よく対応してくれて、思った通りの動きはしてくれています」