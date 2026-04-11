ミケランジェロ・フランマルティーノ監督の未公開作品を含む特集上映『ミケランジェロ・フランマルティーノの驚くべき世界』が、6月19日よりヒューマントラストシネマ渋谷ほかで全国順次公開されることが決定した。

参考：橋口亮輔監督作『ハッシュ！』『ぐるりのこと。』4Kリマスター版、7月24日より公開決定

言葉に頼らず、南イタリア・カラブリアの荘厳な風景や、そこに刻まれる時間の神秘を静謐なカメラワークで描き出しすイタリアの映像作家フランマルティーノは、ミラノ工科大学建築科にて、物理空間と視覚イメージの関係を探求し、インスタレーション作品や短編映画の制作からキャリアをスタート。建築家としての視座と現代美術的手法を映画に持ち込み、「スローシネマ」の旗手として評価された。対話をほとんど持たない映像言語、固定カメラによる長回し、自然音を主体とした音響設計によって、人間中心主義を超えた独自の映画世界を構築している。

本特集では、デビュー作であり日本初公開となる『おくりもの』（4Kレストア版）、カンヌ映画祭で2冠を獲得した『四つのいのち』、そしてヴェネチア映画祭で3冠に輝いた最新作『地底への旅』の全長編3作品を一挙上映する。

あわせて、それぞれの作品の一部を映し出したティザー予告編も公開された。

（文＝リアルサウンド編集部）