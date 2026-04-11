《謎の死を遂げた韓国美女も》華やかな“インフルエンサー”に伸びる犯罪組織の影　「パスポート没収された」中国女性の意味深訴え

中国のインフルエンサーによる暴露配信が、東南アジアに根を張る犯罪ネットワークの存在を改めて白日の下にさらした。高収入を謳う誘いに乗り、渡航先でパスポートを奪われて帰国不能に陥るという事態は、もはや映画の中の話ではなく、SNS上の現実として語られている。

【写真】カンボジアで“謎の死”を遂げた韓国美女

注目を集めているのは、中国版TikTok「Douyin」で活動していたインフルエンサー「Umi（本名ウー・モウジェン）」の配信である。若者からの支持を得ていた彼女は、好条件の仕事を紹介されたことをきっかけに、2024年4月にカンボジアへと渡った。しかし、そこで彼女を待ち受けていたのは過酷な現実であった。

Umiの主張によれば、現地到着後すぐに「労働許可証の作成」という名目でパスポートを没収され、拘束状態に置かれたという。彼女はライブ配信中に「YCで働いていた」と発言したが、この「YC」は中国系犯罪組織の詐欺拠点を指す隠語「園区（ウェンチ）」を意味する可能性があるとも指摘されている。

彼女はカンボジアでの体験を断片的に語り、自身を現地へ誘い込んだ人物の存在も示唆していた。ところが、配信は約30分で突如中断され、翌日にはアカウントが凍結された。

韓国社会を震撼させたインフルエンサー遺棄事件

カンボジアで被害に遭ったインフルエンサーはUmiだけではない。韓国の人気配信者（BJ）であったピョン・アヨンさんは実際に現地で命を落としている。

彼女は多くの登録者やフォロワーを抱える著名な存在であったが、2023年6月、プノンペン近郊のカンダル州で亡くなった状態で発見された。

発見時は赤い布に包まれ、ぬかるみに遺棄されるという凄惨な状況であり、韓国社会に大きな衝撃を与えた。現地警察は死体遺棄の容疑で、現地で医療施設を運営していた中国人夫婦を逮捕した。取り調べに対し夫婦は、受診中に発作を起こして死亡したと説明したが、遺体には暴行の痕跡が確認されるなど不自然な点が多く、事件の真相には多くの疑問が残されたままとなっている。

生前のピョン・アヨンさん（写真＝ピョン・アヨンさんInstagram）

カンボジアをめぐっては、韓国の著名人の名前が取り沙汰されるケースも続いている。元BIGBANGのスンリ（V.I）が現地企業のイベントに出席した際の映像が拡散され、詐欺拠点との関わりを疑う憶測が広がったほか、元国民的MCのソ・セウォンさんが2023年に同国で急逝した件についても、死因をめぐる疑念が報じられた。

こうした個別の事例にとどまらず、韓国人がカンボジアで誘拐や監禁の被害に遭う事例は数字上でも急増している。

韓国国会の報告によれば、被害件数は2023年の21件から2024年には221件へと跳ね上がった。多くの場合、高収入の仕事などを餌に呼び寄せられた人々が監禁され、詐欺行為や性的な動画配信を強要されるといった被害が報告されている。また、過去10年で摘発されたカンボジア関連の違法外為取引の総額は、約226億ウォン（約24億円）に上るという。

中国人インフルエンサーの告白と、韓国人配信者の不可解な死。これらの出来事に共通しているのは、SNSで活動する若い世代が東南アジアの犯罪ネットワークと接点を持ってしまう危うさである。日本でも海外拠点で活動する配信者は増えており、その華やかなライフスタイルが憧れの対象となっている。

生前のピョン・アヨンさん（写真＝ピョン・アヨンさんInstagram）

しかし、SNS上の輝きが強まるほど、その裏側に潜む闇もまた深くなる。適切なリテラシーや倫理観を持たなければ命を失う危険すらある時代において、“インフルエンサー”たちが直面している被害は決して他人事ではない。

（記事提供＝スポーツソウル日本版）