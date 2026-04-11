水戸守護神が堂々のパフォーマンス！ 終盤の連続ビッグセーブ→PK戦では２本ストップ！
水戸ホーリーホックは４月11日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第10節で、ジェフユナイテッド千葉と敵地で対戦。１−１で迎えたPK戦を３−２で制し、今季初の連勝を飾った。
この一戦で際立つ活躍を見せたのが、GKの西川幸之介だ。86分、杉山直宏の強烈なショットをセーブし、こぼれ球を鈴木大輔にヘッドで狙われるが、すぐさま反応してこれも止めてみせる。
そしてPK戦では２本をストップ。堂々としたパフォーマンスでチームを勝利に導いてみせた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】水戸のGK西川が神セーブ２連発→PK戦では２本ストップ！
この一戦で際立つ活躍を見せたのが、GKの西川幸之介だ。86分、杉山直宏の強烈なショットをセーブし、こぼれ球を鈴木大輔にヘッドで狙われるが、すぐさま反応してこれも止めてみせる。
そしてPK戦では２本をストップ。堂々としたパフォーマンスでチームを勝利に導いてみせた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】水戸のGK西川が神セーブ２連発→PK戦では２本ストップ！