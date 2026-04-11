数々の好守でチームを勝利に導いた西川。写真：梅月智史（サッカーダイジェスト写真部）

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　水戸ホーリーホックは４月11日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンドEAST第10節で、ジェフユナイテッド千葉と敵地で対戦。１−１で迎えたPK戦を３−２で制し、今季初の連勝を飾った。

　この一戦で際立つ活躍を見せたのが、GKの西川幸之介だ。86分、杉山直宏の強烈なショットをセーブし、こぼれ球を鈴木大輔にヘッドで狙われるが、すぐさま反応してこれも止めてみせる。
 
　そしてPK戦では２本をストップ。堂々としたパフォーマンスでチームを勝利に導いてみせた。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】水戸のGK西川が神セーブ２連発→PK戦では２本ストップ！

 