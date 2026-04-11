開店前に約1000人の大行列！あべのハルカス近鉄本店で8日始まったのが「大阪・関西万博グルメパレード」です。

会場にはミャクミャクもかけつけ、まるで“万博が戻ってきた”かのような熱気に包まれました。

アメリカ館で人気だったボリューム満点の「スパークバーガー」やドイツ館のソーセージなど、28店のメニューが6日間限定で楽しめます。中には会期中46万個も売れたというポルトガルのエッグタルトも！

久しぶりの“万博グルメ”に来場者は…

「おいしかったです。食べられてうれしい。万博に行った話を子どもとする。それを思い返せるし、すごくうれしいです」

「（Qこれは何?）マレーシアのロティーチャナイ。カレーにモチっとした生地をつけて食べる。（Q味に変わりはなかった?）はい。おいしいです」

（近鉄百貨店 秋山阿耶佳さん）「この企画を考えて開催できてよかった。この万博グルメパレードがみなさんの最高の万博の思い出を思い返すきっかけになったらうれしいです」

イベントは13日（月）まで開催しています。