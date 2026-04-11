◇プロ野球ファーム・リーグ 東地区 ロッテ 18-7 日本ハム(11日、ロッテ浦和)

ロッテのドラフト1位ルーキー・石垣元気投手が、ファーム日本ハム戦で公式戦初登板。立ち上がりから連続四死球で無死満塁のピンチを招きタイムリーを浴びるなど、1アウトのみで降板という、ほろ苦のマウンドとなりました。

緊張の面持ちで先発マウンドにあがった石垣投手。序盤から制球を乱し、無死満塁のピンチを招きます。それでも好調の日本ハム・有薗直輝選手に対しては、ストレートとフォークを交えて空振り三振。この日1つ目のアウトを奪いました。しかし後続にタイムリーを浴び、続いて四球を与えたところで降板。この日は1/3回で27球を投げ、被安打1、与四死球4、3失点となりました。

降板後、石垣投手は「今自分が持ってるボールをしっかり投げられたというところは良かった」としながらも、課題として制球を乱した点について言及。試合直前から緊張を感じ出していたそうで、力んでしまったことも要因だと明かします。さらに「改めてプロ野球の厳しさを感じた」ともコメント。「今まで対戦したことのないような圧というか、圧力を感じたので、プロ野球のレベルがすごい高いなと感じました」と、声を落としながら答えました。

それでも、周囲からのねぎらいの声には「自分的にはそんな甘い世界ではないと思うので、もっと自分を高めていかなければいけない」と力強くコメント。前を向く様子をのぞかせました。

なお、この試合は両チームにヒットが多く生まれる乱打戦の展開に。ホームランはロッテ・井上広大選手が放った2ランのみとなっていますが、両チーム合計25得点が記録される波乱の試合となりました。