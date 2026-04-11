飼い主さんの膝の上でリラックスする猫ちゃんの様子が話題になっています。投稿は記事執筆時点で1.4万回以上再生され、「大きな赤ちゃん」「膝からこぼれ落ちそう」といったコメントが寄せられました。

【動画：膝の上で抱っこされる猫→リラックスしていると思ったら…愛おしい『寝落ち寸前の光景』】

膝の上でリラックス

YouTubeチャンネル『ひのき猫』では、豆大福ちゃんがくつろぐ穏やかなひとときが紹介されています。

この日、豆大福ちゃんは飼い主さんの膝の上で、ゆったりとした時間を過ごしていました。目を細めたうっとりとした表情からは、安心しきっている様子が伝わってきます。

ときどき体勢を変えながら、心地よい場所を探すようにリラックス。飼い主さんの腕の中で、のんびりとしたひとときを満喫していたようです。

そんな中、飼い主さんがそっと膝から降ろそうとすると、やんわりとその動きを制するような仕草も見られました。どうやら、この場所がとても気に入っているようです。

お腹を撫でられるのが好き

お気に入りの体勢が見つかったのか、そのままゆったりとくつろぎ続ける豆大福ちゃん。そんなお腹を、飼い主さんがそっと優しく撫でてあげました。

すると豆大福ちゃんは、さらに目を細めてうっとりとした表情に。まるで「もう少しお願い」とでも伝えているかのような、満足げな様子を見せていたのだそうです。

飼い主さんの腕にちょこんと添えられたおてても印象的で、その可愛らしさに思わず声がこぼれてしまったのだとか。

気持ちよすぎておやすみなさい

飼い主さんに優しく抱っこされながらくつろぐ豆大福ちゃん。飼い主さんに完全に身を任せている様子からは、強い信頼関係が感じられます。

大好きな飼い主さんの膝の上で、安心しきってリラックスする豆大福ちゃんは、次第に完全に目を閉じるようになり、とうとう眠ってしまったのだとか。

マイペースな豆大福ちゃんの癒しの一面に、心が温まる投稿となっていました。

投稿には、「可愛くてずっと見ていられる」「もちもちで抱き心地良さそう」などのコメントが寄せられ、豆大福ちゃんの可愛い姿に笑顔になる方が続出しています。

YouTubeチャンネル『ひのき猫』では、猫ちゃんたちの日常を見ることができます。

豆大福ちゃん、ご家族の皆様、この度はご協力誠にありがとうございました！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ひのき猫」さま

執筆：犬山莉緒

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。