今回紹介するのは、X（旧Twitter）に投稿された、とある猫ちゃんの寝顔。その可愛さに多くの人がノックアウトされてしまったようです。投稿はXにて、16万回以上表示。1.1万件以上のいいねが寄せられていました。

【写真：幸せそうな表情ですやすやと眠っていた猫→『おてて』を見たら…『尊い瞬間』に悶絶】

飼い主ノックアウト

今回、Xに投稿したのは「Evemaru00」さん。登場したのは、猫のイブちゃんです。

投稿主さんがXにアップしたのは、イブちゃんがすやすや寝ているときの寝顔。ただの寝顔と侮ることなかれ。ヘソ天しながら幸せそうに目を閉じていて、口元にはチラリと前歯が見えていました。

そして、なにかを抱き締めるようにお手手をギュッ。あまりの可愛さに、投稿主さんもノックアウトされてしまったようです。猫の寝顔ってどうしてこんなに尊いのでしょうか…。

イブちゃんの寝顔にノックアウトされるX民が続出

すやすや幸せそうに寝ていたイブちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、「絶対幸せな夢見てる」「やばいやばいです。可愛すぎる」「これは、ノックアウトですって！」「可愛すぎます。写真見た私もノックアウトされました」「本当に黒ネコちゃん可愛いですよね」などの声が多く寄せられていました。たくさんの方がイブちゃんの破壊力抜群な寝顔にノックアウトされてしまったみたいですね。

Xアカウント「Evemaru00」では、イブちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。イブちゃんの他の投稿も、ノックアウトを覚悟しなければいけないくらい可愛いものばかりです。

写真・動画提供：Xアカウント「Evemaru00」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。