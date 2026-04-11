レンジャーズ戦で記録達成

米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は10日（日本時間11日）、本拠地でのレンジャーズ戦に「1番・DH」で先発し、4打数1安打1四球。継続中の連続試合出塁記録を「44」へ伸ばした。2009年にイチロー（マリナーズ）が記録していた日本人最長記録を更新。この機会にメジャー記録を知った日本ファンは驚きの声を上げている。

大谷は5回1死一塁の第3打席、右腕ロッカーの外角スライダーを引っ張り、右前打。一、三塁と好機を広げた。昨年8月24日（同25日）のパドレス戦から続く連続試合出塁を「44」とし、日本人最長記録を打ち立てた。

日本のレジェンドを抜き去る大記録。X上の日本ファンも祝福したが、メジャー記録を知って驚く声も上がった。最長は1949年にテッド・ウィリアムズ（レッドソックス）が残した84試合。追いつくにはまだ40試合も残っている。

ウィリアムズの凄まじい記録には「先は長いね」「ベーブ・ルースの50試合は超えれるだろう？」「ひえええええ」「テッド ウィリアムズ 84試合←は？」「MLB記録見たらまだ半分くらいなんだ」「84試合とか無理ゲーすぎて草」「テッド・ウィリアムズの記録改めてバグってて笑う」などと反響が相次いだ。

試合は8-7でドジャースがサヨナラ勝ち。9回に守護神ディアスがまさかの3失点で追いつかれたが、最後はマンシーがこの日3本目となるサヨナラ弾を放った。



（THE ANSWER編集部）