◆第６９回阪神牝馬Ｓ・Ｇ２（４月１１日、阪神競馬場・芝１６００メートル、良）＝１着馬にヴィクトリアマイルの優先出走権

Ｇ１馬３頭が参戦した牝馬限定重賞は１０頭で争われ、２番人気のアスコリピチェーノ（５歳、美浦・黒岩陽一厩舎、父ダイワメジャー）は１０着。まさかの最下位に終わった。昨年のヴィクトリアＭ以来となる重賞６勝目はならなかった。

阪神ＪＦ１着、桜花賞２着の得意舞台だったが、完全復活はお預けとなった。昨年８月の仏ジャックルマロワ賞６着、帰国初戦のマイルＣＳで７着と不本意なレースが続いていた。休養期間を経て臨んだ今年初戦だったが、エンブロイダリー、カムニャックのＧ１馬含む豪華メンバー決戦を制することはできなかった。

勝ったのは１番人気のエンブロイダリー（クリストフ・ルメール騎手）で勝ちタイムは１分３１秒６。４番人気のカムニャック（川田将雅騎手）が２着。５番人気のルージュソリテール（西塚洸二騎手）が３着だった。

坂井瑠星騎手（アスコリピチェーノ＝１０着）「道中から追走が忙しくて、勝負どころでも全く反応がなかったです。ちょっと分からないですね」