◆女子プロゴルフツアー 富士フイルム・スタジオアリス女子オープン第２日（１１日、埼玉・石坂ＧＣ＝６５８０ヤード、パー７２、報知新聞社など特別協力）

米女子ツアーを主戦場として今季日本女子ツアーに初参戦する２０１９年全英女子オープン優勝の渋野日向子（サントリー）は第１日（１０日）に５７位と出遅れ、第２日は「裏街道」と呼ばれるイン（１０番）スタートでプレーした。３バーディー、１ボギー、２ダブルボギーの７４で通算３オーバーとスコアを落とし、渋野がホールアウトした時点で７０位に後退。予選通過ライン（５０位タイまで）には２打及ばず、予選落ちが決まった。

渋野の日本ツアー出場は昨年１１月の大王製紙エリエールレディス以来。その大会は第１ラウンドの１２ホール目で首痛のため、棄権した。今大会の前日には「（昨年１１月は）見苦しいところを見せてしまいました。リベンジというわけではありませんが、今回はいいところをお見せしたい」と約５か月ぶりの日本ツアーに意欲を示していたが、プレーでは大きな見せ場をつくることはできなかった。

それでも、主催者推薦で出場した渋野は、人気プロとして大会に貢献。第２ラウンドのホールアウト後、サインを求めて長蛇の列をつくったファンに３０分以上もかけて対応した。サインした渋野が、ファンの一人ひとりに「ありがとうございます」と感謝の言葉を述べた。

その後は小学生を対象にした「スタジオアリスジュニアカップ」の優勝者との交流イベントに参加。ジュニアの質問に真摯に答えた。

ジュニアとの主なやりとりは以下の通り。

ジュニア「メンタルを強くするためにはどうすればいいですか？」

渋野「うちも考え中！ 目標を高く持つことかな」

ジュニア「ボギーを打った後、どう立て直しますか？」

渋野「昔は得意だった。（自分への）怒りをパワーに変えていた。人それぞれかな。今はまた勉強中」

ジュニア「試合で調子が悪いと思った時、どうすればいいですか？」

渋野「それも勉強中！ 調子が悪い時は体が縮こまるので、体を大きく使うことかな」

司会者「ジュニアへのアドバイスをお願いします」

渋野「ジュニアの頃、家族に支えられてゴルフをできていたことを最近、大人になってから分かりました。家族に感謝して全力で生きてほしい。そして、まずは自分が楽しむこと。いっぱい、ご飯を食べること。いっぱい寝ること。それが大事と思います」

ジュニアイベントの後、取材に応じた渋野は「初心に帰れました。ジュニアとの交流で、いろいろと考えさせられました。大人になって、現実逃避することがありますが、今の状況に向き合わなければいけません。本当は自分で分からなければいけないのですが、ジュニアとの交流で教えてもらいました。ありがとう、と言いました」と感慨深い表情で話した。

来週は米女子ツアーに戻り、ＪＭイーグルＬＡ選手権（１６〜１９日）に出場予定。「その結果次第では（メジャーの）シェブロン選手権（２３〜２６日）につながります」と渋野は前向きに話した。

笑顔がトレードマークの渋野にサインはもらったファンは笑顔になり、渋野と交流したジュニアも笑顔になった。今季初の日本ツアーではプレーでは結果を残せなかったが、トッププロとして十分に存在感を発揮した。米女子ツアーで復活を期す。