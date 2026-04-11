◆サッカー◇高円宮杯Ｕー１８プリンスリーグ北海道 第１節 札幌Ｕー１８ ０−０ 帯広北（１１日・北海道コンサドーレ札幌東雁来Ｇ）

開幕し、４試合が行われた。昨年２位の北海道コンサドーレ札幌Ｕ―１８は、３年ぶりに昇格した帯広北とホームで対戦し、０―０で引き分けた。昨年８月から監督を務めていた倉持卓史氏（２９）がパワハラ認定を受け、９日付で解任となった。動揺が隠せない中での戦いも、押し気味に試合を進めて勝ち点１を獲得。遠藤真仁新監督（３９）と、昨季現役引退した深井一希コーチ（３１）の新体制初戦で、一定の結果を出した。

札幌Ｕ―１８イレブンが気持ちの強さを貫き、勝ち点１を手にした。倉持前監督解任２日後に迎えた戦い。ＤＦ徳差優利主将（３年）は「切り替えるのは難しい部分はあった」と漏らしたが、スコアレスドローに持ち込んだ。「まずは負けないこと。それは良かったかなと思います」と続けた。

前監督による選手やスタッフへのパワハラに関して、調査が行われるなどした約３週間、指揮官不在の状況が続いた。昨季限りで現役を引退し、今年１月に指導者となってから初の公式戦となった深井コーチは「選手は何も分からない状態で時間が過ぎて。申し訳ないことをした」と頭を下げた。９日に解任を伝えた際には泣き崩れる者も多数いた。徳差主将は「信頼していたし、一人一人を成長させてくれた監督」と話す。新任の遠藤監督は、感情をプレーで示してくれることを期待して３年生１０人を先発起用。思いに応えた選手たちは、下を向かずに戦い抜いた。

体制が変わって歩み出した新たな一歩。勝利とはならなかったが、新指揮官は「まだ１４分の１。ここからさらに良くしていくためにみんなでやっていこう」と試合後、選手を鼓舞した。深井コーチは「選手には絶対にサポートするからと伝えた。これから選手と指導者がもっともっと一体となって、色んなことを乗り越えていけたら」と揺るがない体制を築いていく。

指導者の思いは選手もよく分かっている。徳差主将は「チームのために一人一人が走って戦える選手になれたら」と培ってきたものを出し続ける覚悟を示した。１２年ぶりプレミアリーグ復帰へ、つらい経験は無駄にしない。（砂田 秀人）