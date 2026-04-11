「ドジャース８−７レンジャーズ」（１０日、ロサンゼルス）

ドジャースが７本塁打が飛び交う空中戦を制し、劇的な今季初のサヨナラ勝ち。この試合自身３本目のホームランで試合を決めたマンシーは、試合後も興奮を隠せなかった。

「とにかく特別だよ。ホームランを打つだけでも特別なのに、３本も打てた。３本塁打は２回目だけど、最初にやった時（２０２４年５月４日・ブレーブス戦）のことは今も覚えている。だから、今夜は本当に特別な夜だったし、その上でチームが勝てたのだから最高の気分だ」

マンシーは二回１死で右中間へ先制２号ソロ。１−３の四回２死は２打席連発となる３号ソロを放っていた。

だが、７−４の九回。ドジャースは守護神・ディアスが移籍後初被弾するなど、３点リードを追いつかれるまさかの展開となった。

それでもマンシーが九回２死から、右越えサヨナラの４号ソロを放つ。打った瞬間に確信し、ゆっくりとベースを一周すると、本塁でナインから手洗い祝福を受けた。

この試合では大谷翔平が五回の３打席目に右前打を放ち、２００９年のイチローを超え、日本選手のメジャー最長となる４４試合連続出塁を記録。打線をけん引する２人にとっても忘れられない試合となった。