人気俳優「長澤まさみに続き…」同じ展開 中島裕翔＆新木優子の結婚祝福に反響続々「SUITS思い出す」「ユーモアに溢れてる」
【モデルプレス＝2026/04/11】俳優の中島裕翔と女優の新木優子が2026年4月11日、双方の所属事務所を通じて結婚を発表。同日、俳優の小手伸也が自身のX（旧Twitter）を更新し、2人を祝福した。
【写真】中島裕翔＆新木優子、再共演時の凛々しい姿
フジテレビ系ドラマ「SUITS／スーツ」シリーズ（2018年・2020年）にて2人と共演していた小手は「＃中島裕翔くん＃新木優子さん、この度はご結婚おめでとうございます」と祝福。「二人を知る友人として、このニュースは喜ばしい限りです」と喜び「…え？いつ知ったか？今日のニュースですよ。僕はこーゆー報告を事前にされるタイプの人望が皆無なんです」とユーモアを交えて投稿した。
さらに、2026年1月1日に女優の長澤まさみと映画監督の福永壮志氏が結婚を発表した際もXにて「私事で大変恐縮ですが、＃長澤まさみ が入籍したことを、今普通にニュースで知ったことを、ご報告させていただきます」とつづっていた小手は、当時を振り返り「＃長澤まさみに続きニュースで知る友人の結婚」「＃人望が皆無」とハッシュタグを添えていた。
この投稿を受け、ファンからは「ユーモアに溢れてる」と「面白すぎ」「SUITS思い出す3人」「教えてあげて（笑）！」「素敵な関係性」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】中島裕翔＆新木優子、再共演時の凛々しい姿
◆小手伸也、中島裕翔＆新木優子を祝福
フジテレビ系ドラマ「SUITS／スーツ」シリーズ（2018年・2020年）にて2人と共演していた小手は「＃中島裕翔くん＃新木優子さん、この度はご結婚おめでとうございます」と祝福。「二人を知る友人として、このニュースは喜ばしい限りです」と喜び「…え？いつ知ったか？今日のニュースですよ。僕はこーゆー報告を事前にされるタイプの人望が皆無なんです」とユーモアを交えて投稿した。
◆小手伸也の投稿に反響
この投稿を受け、ファンからは「ユーモアに溢れてる」と「面白すぎ」「SUITS思い出す3人」「教えてあげて（笑）！」「素敵な関係性」などといった声が寄せられている。（modelpress編集部）
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