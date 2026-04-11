全国のラーメンを食べ歩くラーメンライター、井手隊長です。今回は私が3月に食べたラーメンの中で美味しかったラーメンベスト5をお届けします！ 殿堂入りのお店は除外させていただき、初めて訪れたお店に限らせていただきました。美味しいお店探しの参考にしていただければと思います。それでは発表します！

第5位：北ノ醤油チーホー（水道橋）

ラーメンYouTuber・SUSURUくんが手がけるお店が3月25日に突如オープン。運営は「俺の生きる道」が手がける。

「北ノ醤油ラーメン」注文。

具はモヤシ、ひき肉、チャーシュー、メンマ、ネギ。麺は中縮れの札幌風の麺。

モヤシ、ひき肉をラードで炒めて動物系のスープを加えて仕上げる札幌系。醤油はチャーシューを煮たタレにフレッシュな醤油を加えてバランスをとっている。

ニンニクとラードのばっちりきいた香ばしい札幌系の醤油ラーメンでノーリーズンな旨さ。

いろいろなラーメンを食べてきたSUSURUくんが選んだ一杯がこのラーメンなのが面白い。誰が食べても文句なく「旨い！」という一杯を目指したことが伝わってくる。

第4位：好来ラーメン（東京ラーメンストリート）

「東京ラーメンストリート」の「ご当地ラーメンチャレンジ」第2弾として、熊本県人吉市の「好来ラーメン」が3月5日から7月26日の期間限定でオープン。1958年創業の老舗で、黒マー油を合わせた熊本ラーメンの原点として知られる。

「好来ラーメン」。

具はチャーシュー、モヤシ、ネギ、キクラゲ。麺は中ストレートの自家製麺。

豚骨のすっきりとしたスープに自慢の黒マー油をたっぷり合わせている。旨味バッチリのスープにニンニクのクセになる香りとマー油の程よいビター感でとんでもない美味しさ。まさに横綱な一杯。

第3位：手打ちラーメン ひろや食堂（山形）

山形駅前で創業70年の老舗。およそラーメン屋さんに見えない外観。

機械を一切使わない、粉から切るところまで完全手打ちのお店。

「しょうゆラーメン」注文。

具はチャーシュー、メンマ、ネギ、ノリ。麺は手打ち麺。

酸味のきいたあっさりとした醤油スープに、チュルボコのふぞろいの手打ち麺が至高の美味しさ。

もうこの麺だけで山形に来てよかったと思わせてくれる逸品。

これぞ地方の中華そば。最高。

第2位：RAMEN 紫苑（高田馬場）

3月5日オープンの超話題店。店主は有名店で働いていたご経験もある方だそう。早くも長い行列ができている。

「特上塩拉麺」注文。

具は山形豚燻製ロース、炭火焼き肩ロース、大山どりの胸肉、ハンガリー産マグレドカナール、肉ワンタン、エビワンタン、味玉、ネギ、ドライトマト、春菊。麺は「春よ恋」100%使用の全粒粉入りの特注麺で丸山製麺製。

スープは山口県長州黒かしわ、熊本県天草大王のコンソメ風スープで、塩6種類と乾物など20種類の素材を使用した塩ダレを合わせている。芳醇で香り高い。

チャーシュー類それぞれが味わい、香りが異なるため、食べるたびに表情が変わるのが凄い。かといってスープは壊れないので構成が見事。特に鶏チャーシューの香りづけが巧み。春菊やドライトマトもとても効果的。

これはビックリのクオリティ。新店の中でも間違いなく注目店になるだろう。

第1位：鶴岡 龍横健（鶴岡（山形））

2012年創業。

「中華そば 小盛」注文。

具はチャーシュー、穂先メンマ、ノリ、ネギ。麺は太め縮れの自家製麺。

魚介の旨み溢れるスープで動物系が下支え。まろやかな醤油がビシッときいていて、ドンピシャ好みで悶絶の旨さ。そしてここに自家製の手もみ麺の旨さが光りまくる。小盛でも200gとたっぷりの麺量。

「さんまの油そば」はタレと油の油そばではなく、さんまのダシが下に敷いてあるスタイル。やっぱり何といっても麺が素晴らしいので、説明不要で旨い。

これぞローカルな中華そばの極み。店主のラーメン愛をひしひしと感じる一杯。

(執筆者: 井手隊長)