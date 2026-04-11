結婚願望は強いです！ タレントの奥ゆい（26）が11日、都内で行った初の写真集「ゆいゆい」の発売記念イベントに先立ち「結婚願望は全然ありますね」と、堂々と語った。ウエディングドレス姿で登場。写真集のテーマは「恋人を探す旅」だという。その上で「私『奥さん』って言われることが多くて、ファンの人を『旦那さん』とか言ったりして。タイトルが『ゆいゆい』で、結婚って結ぶという漢字で『ゆい』と読むので、その意味もあります」と、私生活の思いとリンクした写真集になっていると説明した。

「小さいころから普通に結婚して、普通にお母さんになって、みたいなのに憧れています。26歳。私のお母さんが26歳で結婚して、27歳で私を産んでいるので、昔はそれぐらい（の婚期を）夢見ていて。今はこの活動をしているんですけど、30歳ぐらいまでには」と、明るく話した。気になる結婚相手の候補については「応援してくださる方が立候補してくださって、旦那さん候補がたくさんいるので、ちょっと迷いながら決めたいなと思っています。旦那さん、アピールしてください！」と、今後、特定の相手を見つけていきたい願望を打ち明けた。

報道陣への対応の最後にも「かわいいウエディングドレスで、ファンの方たちのことをすごい待っているので…。『結婚、結婚、大結婚』で、よろしくお願いしま〜す」と、呼び掛け、両手でハートマークをつくり、満面の笑みを浮かべていた。