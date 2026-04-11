J１昇格クラブ同士の対決は水戸に軍配！ PK戦で千葉に競り勝ち、今季初の連勝！
４月11日に開催されたJ１百年構想リーグ地域リーグラウンド第10節で、ジェフユナイテッド千葉と水戸ホーリーホックが前者の本拠地で対戦した。
J１昇格クラブ同士の対決。両者ともに、勝利すれば今季初の連勝となる一戦で、先にスコアボードを動かしたのは水戸だった。
45＋４分、左CKの流れから、こぼれ球をマテウス・レイリアがゴールに背を向けながら拾うと、反転から右足を一閃。強烈な一撃をゴール右に突き刺した。
先手を取られた千葉だが、75分に追いつく。ペナルティアーク手前で呉屋大翔からパスを受けた安井拓也がそのまま右足を一閃。豪快なシュートをぶち込んだ。
その後は一進一退の攻防が続き、１−１のまま90分では決着がつかず。迎えたPK戦を水戸が３−２で制し、今季初の連勝を飾った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】日本を舐めているのか。イングランド代表の名将が用意したのは“とんでもない愚策”だった
J１昇格クラブ同士の対決。両者ともに、勝利すれば今季初の連勝となる一戦で、先にスコアボードを動かしたのは水戸だった。
45＋４分、左CKの流れから、こぼれ球をマテウス・レイリアがゴールに背を向けながら拾うと、反転から右足を一閃。強烈な一撃をゴール右に突き刺した。
先手を取られた千葉だが、75分に追いつく。ペナルティアーク手前で呉屋大翔からパスを受けた安井拓也がそのまま右足を一閃。豪快なシュートをぶち込んだ。
その後は一進一退の攻防が続き、１−１のまま90分では決着がつかず。迎えたPK戦を水戸が３−２で制し、今季初の連勝を飾った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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