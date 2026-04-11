女子プロレスのスターダムは11日、後楽園ホールで「STARDOM in KORAKUEN 2026 Apr」を行った。

ワールド・オブ・スターダム王者の上谷沙弥はHATE軍のフキガンです★、吏南、琉悪夏、刀羅ナツコ、小波、稲葉あずさと組んで天咲光由、AZM、さくらあや、水森由菜、安納サオリ、なつぽい、玖麗さやか組と14人タッグで激突。

試合はいきなり場外戦でスタートする。上谷がペットボトルを投げつけ、鉄柱攻撃。リングに戻るとエルボーとペースを握る。26日の横浜アリーナ大会でのタイトル戦を意識したものだ。玖麗がロンリーバトルにHATE軍はタッチでつなぐ。10分すぎ、再び玖麗と上谷が対峙（たいじ）。エルボー合戦、玖麗が裸絞めで追い込む。しかし、上谷がジャーマンから、HATE軍が串刺し、スクリューキックから押さえる。上谷のスタークラッシャーを玖麗が丸め込む。15分すぎ、上谷に玖麗側が全員攻撃、さらにときめきスピアー、ファルコンアロー。玖麗が渾身のときめきスピアーを決めて16分29秒で玖麗が上谷を体固めで破り、前哨戦で勝利した。

直接、上谷から勝利した玖麗は「これは私の物語だから、全て背負って私が勝つ。残された私たちもみんなも上谷沙弥、あなたがかかっているのろい全部、私が背負ってこのヤリで貫きます。4・26横浜アリーナ、私がスターダムに青空を連れてくるので見ててください」とマイクアピール。

バックステージでも「きょう上谷沙弥から私が勝ちました。いろいろ言われました。心がズタズタになるようなきついこと、悲しいことを言われたし、コズエンを懸けると言ってしまって、自分を必要以上に追い込んだり、みんなに迷惑掛けたと思って落ち込んだりもした。コズエンは誰よりも信じて、誰よりも背中を押してくれている。だったら自分自身が自分のことを信じなくて、どうやって勝てるんだと。これは私自身が始めた物語。そこにはコズエンは絶対いてほしいし、赤いベルトも絶対に必要。私がスターダムに、青空を連れてきます」と言い切った。

なつぽい、安納らから「大丈夫」と激励された玖麗は「絶対赤いベルトを手の届くところまで駆け上がるの安心してください」と全員で胸に手を当てていた。