◇MLB パイレーツ 2-0 カブス(日本時間11日、リグリー・フィールド)

カブス先発の今永昇太投手が6回無失点、0被安打の快投。試合後には投球の手応えや降板の判断について語りました。

前回から中4日で今季3試合目の先発マウンドに上がったこの日は、2回の1四球以外は出塁を許さず。味方の援護がなく今季初勝利とはならなかったものの、6回100球を投げ、打者19人から0被安打、9奪三振、1与四球、無失点と素晴らしいピッチングを見せました。

今永投手は試合後「しっかりと中4日のワークロードを計算して、この試合から逆算して中4日を過ごしてきたので、それがうまくはまってくれて良かった」と好投の要因を分析しました。

1安打も許さない完璧なピッチングにも「相手のミスショットもたくさんあった」と反省。さらに「(この日バッテリーを組んだカーソン・)ケリーも素晴らしい配球をしてくれましたし、それに応えられないボールも何球かあった。しっかりと100%応えられるように、次回以降もやっていきたい」とチームメイトを称賛しつつ、さらなるピッチング向上を誓います。

この日はノーヒットピッチングを継続しながら6回を終えて降板。クレイグ・カウンセル監督の交代の判断については「何の反対することもない」と話し、「まだシーズンが始まって3試合目ですし、僕も今日は球数を使っていた。100球投げるならもう少し7回とかまで行かなければいけなかった。とにかく0で抑えることが大事だったので、自分自身がもっとあと1イニング、2イニングいけたら良かった」とコメントしました。